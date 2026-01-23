Έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O: Επικίνδυνη ομάδα της νύχτας πίσω από τη βομβιστική επίθεση

Μια μαφιόζικη ομάδα που κινείται στο χώρο της νύχτας κρύβεται πίσω από την έκρηξη που σημειώθηκε στη ντισκοτέκ Jacky.O τον περασμένο Οκτώβριο. Μάλιστα, το γεγονός ότι οι δύο συλληφθέντες αρνήθηκαν να πουν το παραμικρό για τους ανθρώπους που τους έδωσαν την εντολή να τοποθετήσουν τον εκρηκτικό μηχανισμό, αποδεικνύει τον βαθμό της επικινδυνότητας των αρχηγικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης αλλά και τις αδίστακτες διαθέσεις τους.

Μετά από περίπου 3,5 μήνες οι άνδρες του εκβιαστών κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη και να συλλάβουν δύο αδέρφια αλβανικής καταγωγής αλλά και μια γυναίκα για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 21:58 της 7ης Οκτωβρίου του 2025 στην είσοδο του καταστήματος Jacky.O στην οδό Μιχαλακοπούλου στο κέντρο της Αθήνας.

Από την έκρηξη είχε τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο ενώ είχαν προκληθεί ζημιές στην ντίσκο αλλά και σε τζαμαρίες γειτονικού ξενοδοχείου. Οι άνδρες του τμήματος Εκβιαστών από την ανάλυση όλων των δεδομένων, μεταξύ των οποίων και βιντεοληπτικού υλικού κατάφεραν να φτάσουν στον εντοπισμό των δύο δραστών ηλικίας αλλά και της γυναίκα η οποία τους παραχώρησε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήσαν την ημέρα της επίθεσης. Τα δύο αδέρφια αφού στάθμευσαν το αυτοκίνητο κοντά στο κατάστημα, ο ένας από αυτούς πλησίασε την ντισκοτέκ πεζός και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ στην συνέχεις επέστρεψε στο αυτοκίνητο που τον περίμενε ο συνεργός του κι έφυγαν.

Σε επιχείρηση που έγινε χθες το πρωί από τους άνδρες του τμήματος εκβιαστών εντοπίστηκαν και οι τρεις συλληφθέντες σε δύο σπίτια στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στο ένα από αυτά έμεναν οι δύο βομβιστές και στο άλλο η γυναίκα που τους είχε παραχωρήσει το αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους οι δύο φυσικοί αυτουργοί, παραδέχτηκαν τις πράξεις τους, ενώ ο ένας από αυτούς ανέφερε ότι πληρώθηκαν για τοποθετήσουν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ωστόσο αρνήθηκε να κατονομάσει τους εντολείς του, καθώς όπως είπες φοβάται για τη ζωή του.

Όσον αφορά το λόγο για τον οποίο τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής ομάδας ήθελαν να πουλήσουν προστασία στο νυχτερινό μαγαζί. Όταν όμως έλαβαν αρνητικό απάντηση τότε ενεργοποίησαν τα δύο αδέρφια και τους έδωσαν την εντολή να προχωρήσουν στο τυφλό χτύπημα.

Μιλώντας για την ημέρα της βομβιστικής επίθεσης, ο δράστης που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό ανέφερε ότι αφού αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο κατευθύνθηκε προς το κατάστημα. Τον εκρηκτικό μηχανισμό τον είχε μέσα σε μια σακούλα την οποία άφησε στην είσοδο του O. Jacky. O και στη συνέχεια αφού απομακρύνθηκε πάτησε το μπουτόν που είχε μαζί του. Και οι δύο δράστες είναι σεσημασμένοι, ενώ για τον ένας από αυτούς εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης.

