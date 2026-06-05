Έλενα Τοπαλίδου: Η στιγμή της σύλληψης της ηθοποιού για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Ελεύθερη αφέθηκε η ηθοποιός Έλενα Τοπαλίδου, η οποία συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ η δίκη της θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα (08.06.2026) μετά από αναβολή που πήρε η υπόθεσή της με το δικαστήριο.

Η Έλενα Τοπαλίδου, συνελήφθη καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ τα ξημερώματα της Παρασκευής (05.06.2026), σε όριο μάλιστα πολύ παραπάνω από το επιτρεπόμενο. Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr, φαίνεται ο μπλε σκαραβαίος με οδηγό την γνωστή ηθοποιός να προσπαθεί να διαφύγει από το μπλόκο της αστυνομίας, ενώ ο αστυνομικός την κυνηγάει για να την σταματήσει.

Στο δεύτερο βίντεο φαίνεται η γνωστή ηθοποιός να έχει κατέβει από το αυτοκίνητο και με την συνοδεία αστυνομικών να μπαίνει σε μαγαζί ώστε να πάει τουαλέτα. Σε πλάνα τρίτου βίντεο, ξανά με τη συνοδεία αστυνομικών φεύγει για το Αστυνομικό Τμήμα.

«Πήγα να πετάξω τα σκουπίδια και εκείνη την ώρα ένα αυτοκίνητο μπλε σκούρο είδα να φεύγει της έκαναν νόημα οι αστυνομικοί να σταματήσει και σταματήσει την δεύτερη φορά.

Είδα ότι της έκαναν αλκοτέστ. Η γυναίκα κατέβηκε από το αυτοκίνητο και ζήτησε να πάει στην τουαλέτα μετά από 5 λεπτά της χτύπησαν την πόρτα βγήκε έξω και την οδήγησαν στο τμήμα πιστεύω», είπε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο newsit.gr.



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Το χρονικό

Η Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη τα ξημερώματα, όπως αποκάλυψε πρώτο το newsit.gr, καθώς αποδείχθηκε πως οδηγούσε ενώ είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, 3 φορές πάνω από το όριο.

Η γνωστή χορεύτρια συνελήφθη στις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής επί της Πατησίων.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημά της για να προχωρήσουν σε έλεγχο, υποβάλλοντάς την σε αλκοτέστ για να διαπιστώσουν την ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει.

Κατά την πρώτη μέτρηση, το αλκοτέστ έδειξε 0,80 mg/lt ενώ κατά τη δεύτερη, 0,77 mg/lt με όριο τα 0,25 mg/lt.

Αμέσως την συνέλαβαν και λίγα λεπτά πριν τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

To άρθρο Έλενα Τοπαλίδου: Η στιγμή της σύλληψης της ηθοποιού για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr