Έμπειρος ορειβάτης από την Ηλεία μεταξύ των τεσσάρων νεκρών από τη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια Όρη – Τελευταία στιγμή δεν πήγε μαζί τους και πέμπτος

Οι έρευνες για τους ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη που ήταν σε εξέλιξη από το πρωί των Χριστουγέννων, είχαν τραγικό φινάλε. Τρεις άνδρες και μία γυναίκα, εντοπίστηκαν νεκροί, καταπλακωμένοι από το χιόνι, στην ορεινή Φωκίδα. Θάφτηκαν από μια χιονοστιβάδα…

Νεότερα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτουν ότι ανάμεσά τους, ήταν ένας άνδρας με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας. Πρόκειται για τον Θανάση Κολοτούρο, έναν έμπειρο ορειβάτη με πολλές αναβάσεις στο ενεργητικό του και μάλιστα σε δύσκολες διαδρομές σύμφωνα με το Tempo24.news. Μαζί με τους άλλους τρεις ανθρώπους, βρήκε το θάνατο, στη χιονοστιβάδα της ορεινής Φωκίδας.

Η γυναίκα που βρήκε τραγικό θάνατο ήταν – σύμφωνα με το trikalaola.gr – η 31χρονη δασκάλα Θ.Κ. από χωριό των Τρικάλων. Οι τρεις άνδρες και η σύντροφος του ενός, είχαν αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης (25/12/25) από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν είχαν δώσει σημεία ζωής. Νωρίτερα την Παρασκευή (26/12/25) είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο των τριών ορειβατών, στην περιοχή Αθανάσιος Διάκος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ ενώ από το πρωί drone χτένιζε από αέρος δύσβατα σημεία της περιοχής. Δυστυχώς, το απόγευμα, έγιναν γνωστά τα χειρότερα νέα για τις οικογένειες των αγνοούμενων ορειβατών.



Θα πήγαινε μαζί τους και 5ος ορειβάτες

Τυχερός φαίνεται ότι στάθηκε ένας γνωστός ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας, φίλος του Θανάση Κολοτούρου…

Σύμφωνα με το tempo24.news, ενώ ήταν να πάει μαζί με την παρέα στο βουνό, τελικά οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του, δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στην αποστολή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές, ότι οι φίλοι του δεν έχουν δώσει σημεία ζωής.

Η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (27.12.2025), όταν και θα το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στην περιοχή σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του Lamianow.gr έχει μεταβεί ερπυστριοφόρο όχημα της 7ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμει στο έργο των διασωστών.