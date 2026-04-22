Ένταση και ΜΑΤ στη Γαύδο για τις κατεδαφίσεις σε παραλίες του νησιού

Με διμοιρίες των ΜΑΤ προχωρούν στη Γαύδο οι κατεδαφίσεις κτισμάτων στις παραλίες του Λαυρακά και του Αϊ-Γιάννη.

Σύμφωνα με το zarpanews, πρόκειται για πρωτόκολλα κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και αφορούν τις αυτοσχέδιες κατασκευές με ξύλα και άλλα φυσικά υλικά που χρησιμοποιούνται για διαμονή.

Η παρουσία συνεργείων του εργολάβου στην περιοχή το πρωί της Τετάρτης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ανθρώπους που υπερασπίζονται τη συμβολή εκείνων που ζουν στις παραλίες, στη διατήρηση του ευαίσθητου οικοσυστήματος.

Αποτέλεσμα της αντίδρασης ήταν να κληθούν ΜΑΤ, τα οποία έφτασαν ακτοπλοϊκώς στο νησί.