Ένωση δικαστών και εισαγγελέων: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός πάνω στη δίκη για τα Τέμπη

Για «πολιτική τυμβωρυχία και άκρατο καιροσκοπισμό» γύρω από τη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Τετάρτης (18.02.2026) και μιλά για «γνωστούς σπεκουλαδόρους πολιτικούς και μιμητές τους που ξεκίνησαν να υπονομεύουν τη δίκη».

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταγγέλλει προσπάθεια υπονόμευσης της διαδικασίας της δίκης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, απορρίπτοντας τις καταγγελίες περί «στημένης» σύνθεσης, ξεκαθαρίζοντας ότι έγινε με διαφανείς διαδικασίες και δηλώνει ότι θα παρεμβαίνει απέναντι σε κάθε απόπειρα αμφισβήτησης της δίκης.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με τον τίτλο «Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός πάνω στη δίκη των Τεμπών» αναφέρει χαρακτηριστικά για το θέμα:

Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός πάνω στη δίκη των Τεμπών

Από την πρώτη ημέρα κλήρωσης της σύνθεσης του Δικαστηρίου που θα δικάσει την «υπόθεση των Τεμπών» ξεκίνησαν οι γνωστοί σπεκουλαδόροι πολιτικοί και οι μιμητές τους να υπονομεύουν τη δίκη.

Με γελοίες κατηγορίες για στημένες συνθέσεις και δικαστές διορισμένους από το Υπουργείο επιχειρούν να παίξουν το παιχνίδι τους και να αυξήσουν τα εκλογικά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ποντάροντας

στο θυμικό.

Οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως

ορίζει το Σύνταγμα.

Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι που καλούνται να αναλάβουν βαρύ και δύσκολο καθήκον έχοντας την αμέριστη στήριξη της Ένωσης και κάθε πολίτη που θέτει την προστασία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας πάνω από τον καιροσκοπισμό επαγγελματιών δημαγωγών. Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και θα τοποθετούμαστε για να εξηγούμε στον λαό τις διαδικασίες και να

ξεσκεπάζουμε έγκαιρα κάθε απόπειρα υπονόμευσης της δίκης.