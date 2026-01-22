Έτσι πνίγηκε η Άνω Γλυφάδα: Οι χάρτες των ορμητικών χειμάρρων και τα νέα βίντεο ντοκουμέντα από την επιχείρηση απεγκλωβισμού της 56χρονης

Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την επιχείρηση απεγκλωβισμού της 56χρονης που παρασύρθηκε από τους ορμητικούς χείμαρρους και «σφηνώθηκε» κάτω από αυτοκίνητα στην Άνω Γλυφάδα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στο νέο οπτικό υλικό που σας εξασφαλίσαμε, αποτυπώνονται οι στιγμές που διασώστες, άνδρες της πυροσβεστικής αλλά και κάτοικοι σπεύδουν στο σημείο όπου έχει εγκλωβιστεί η καθηγήτρια και μητέρα ενός παιδιού και ξεκινούν τις απέλπιδες προσπάθειες προκειμένου να την ανασύρουν από το αυτοκίνητο.

Οι προσπάθειές τους είναι δύσκολες καθώς εκτός από τα ορμητικά νερά, έχουν να αντιμετωπίσουν και να απομακρύνουν άλλο ένα όχημα το οποίο παρασύρθηκε και έπεσε με δύναμη πάνω στο αυτοκίνητο που είχε εγκλωβιστεί η 56χρονη γυναίκα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/kakokairia-anw-glufada-1.mp4

Η αγωνία των κατοίκων που παρακολουθούν ή λαμβάνουν μέρος στην επιχείρηση απεγκλωβισμού, βρίσκεται στα ύψη ενώ στο βίντεο ακούγονται και κάποιοι να λένε «νέα κοπέλα, αν είναι δυνατόν».

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/kakokairia-anw-glufada1.mp4

Η γυναίκα, μετά από λίγη ώρα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/kakokairia-anw-glufada-1.mp4

Την ίδια ώρα, η Άνω Γλυφάδα μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο, καθώς οι χθεσινές ισχυρές βροχοπτώσεις, παρέσυραν πολλούς τόνους φερτών υλικών με αποτέλεσμα να καταστραφούν αυτοκίνητα, να χαθεί η ζωή της 56χρονης και οι δρόμοι να κατακλυστούν από λάσπες και πέτρες. Εκτός όμως από τη διάβρωση του εδάφους που είχε ως αποτέλεσμα να αποκοπούν κομμάτια από τον Υμηττό και να μεταφερθούν στον αστικό ιστό, μπάζα και άλλα υλικά που αφήνουν είτε πολίτες είτε και επισκευαστικά συνεργεία μεταφέρθηκαν στους δρόμους της Άνω Γλυφάδας.

Όπως φαίνεται, από τα έως τώρα δεδομένα, οι χείμαρροι εισήλθαν από 4 διαφορετικά σημεία στην Άνω Γλυφάδα. Οι βράχοι και οι λάσπες βρήκαν διόδους από τις οδούς Ανθέων, Κυρίλλου Μεθοδίου, Μετσόβου και Κωνσταντίνου Αθανάτου. Τα νερά διέσχισαν αρκετά μέτρα κατά μήκος των παραπάνω δρόμων, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να φτάσουν μέχρι και την Γεννηματά.

Στο πρώτο χάρτη, η διαδρομή που ακολούθησαν τα νερά για να εισέλθουν στην Άνω Γλυφάδα, ξεκινούσαν κοντά από το ρέμα Βαρέλα, στη συνέχεια εισέρχονταν στον οδό Κυρίλλου Μεθοδίου όπου βρήκε τον τραγικό θάνατο η 56χρονη και στη συνέχεια πλημμυρίζουν την οδό Νυμφέων.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/xartis-glufada.mp4

Στον δεύτερο χάρτη, οι ορμητικοί χείμαρροι θα μπουν από τον Υμηττό στον αστικό ιστό από την οδό Μετσόβου και στη συνέχεια θα διανύσουν μία μεγάλη απόσταση στους δρόμους της συγκεκριμένης περιοχής.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/xartis-glufada2.mp4

Στον τρίτο χάρτη, ο χείμαρρος κατέβηκε από τον Υμηττό και εισέβαλε στην Κωνσταντίνου Αθανάτου.

Ο δήμος της Γλυφάδας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες.

