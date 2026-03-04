Έφτασαν στην Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

Ισχυρή στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο, με σκοπό την ασφάλεια του νησιού μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν με drones στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου. Οι 2 φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» έφτασαν στην Κύπρο, το πρωί της Τετάρτης (04.03.2026), λίγες ώρες αφού στο νησί είχαν φτάσει και 4 ελληνικά F-16.

Η Ελλάδα έδειξε από την πρώτη στιγμή την υποστήριξή της στην Κύπρο, εν μέσω του πολέμου που ξέσπασε όταν Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν. Τόσο ο ΠτΔ Κωνσαντίνος Τασούλας, όσο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ΥΠΑΜ, Νίκος Δένδιας, δήλωσαν πως στέκονται στο πλευρό της Κύπρου και ενισχύουν την ασφάλειά της υπό τον φόβο νέας ιρανικής επίθεσης. Οι δύο φρεγάτες κατέπλευσαν το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ήδη τα 4 ελληνικά F‑16 έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη επιχειρησιακή ανάπτυξη της υπερσύγχρονης Belharra «Κίμων», η οποία πλέον εντάσσεται ενεργά στον σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, ενισχύοντας το πλέγμα αεράμυνας της περιοχής.

Η Ελλάδα υπήρξε η πρώτη χώρα που έστειλε δυνάμεις στην Κύπρο μετά την ιρανική επίθεση. Ακολουθούν η Γαλλία που με εντολή Μακρόν θα σταλούν φρεγάτα και εναέρια μέσα.

Όσον αφορά τη Βρετανία, αποφάσισε να στείλει στην Κύπρο αντιτορπιλικό και ελικόπτερα αποτροπής drones.

