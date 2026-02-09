«Ήπιων τόνων, σαν να ήθελε να περάσει απαρατήρητος», λέει μάρτυρας για τον 54χρονο σμήναρχο κατάσκοπο της Κίνας

Μάρτυρας που υπηρέτησε μαζί με τον 54χρονο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ήρθε στο φως και αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την εμπλοκή του Έλληνα κατασκόπου σε κατασκοπευτικές δραστηριότητες για την Κίνα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο αξιωματικός στρατολογήθηκε από αξιωματούχο της Κίνας, για να λειτουργήσει ως κατάσκοπος, καθώς εκείνος είχε ως στόχο να αποκτήσει ευαίσθητες πληροφορίες για στρατηγικά θέματα.

Η μαρτυρία δίνει στοιχεία για τον χαρακτήρα του Έλληνα στρατιωτικού, με την υπόθεση να εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τις διαδικασίες ελέγχου εντός των στρατιωτικών δομών της χώρας.

Ο μάρτυρας είπε αρχικά για τον 54χρονο: «Τυπικός στην δουλειά του, ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς ότι θα ήταν μπλεγμένος σε μία τέτοια ιστορία. Από εκεί και πέρα το συζητήσαμε με κάποιους σμηνίτες που υπηρετούσαμε μαζί την θητεία στη συγκεκριμένη μονάδα, ήταν στο Καβούρι. Έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα».

Στη συνέχεια για τον χαρακτήρα του είπε ότι «Δεν μίλαγε πάρα πολύ, ήταν ένας άνθρωπος ήπιων τόνων», ενώ το δικαιολόγησε λέγοντας ότι μπορεί να ήταν έτσι επειδή «ήθελε να περάσει απαρατήρητος».

Η τελευταία εξέλιξη δείχνει ότι σημαντικό ρόλο στην υπόθεση έπαιζε και μία γυναίκα, η οποία ήταν παρούσα στις συναντήσεις που είχαν οι δύο άνδρες.

Η γυναίκα αυτή, είναι σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr υπεύθυνη για τους διπλούς κατασκόπους στην Ευρώπη. Έχει δηλαδή, έναν εποπτικό ρόλο σε υποθέσεις όπως αυτή με τον σμήναρχο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κινέζος πλησίασε τον Έλληνα πριν από 1,5 χρόνο, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την κινέζικη γλώσσα, μιας και ο σμήναρχος μάθαινε κινέζικα.

Τον προσέγγισε μέσα από τα social media, λέγοντάς του ότι είναι σε εταιρεία που ασχολείται με συστήματα επικοινωνιών. Έχει δηλαδή ίδιο αντικείμενο με τον σμήναρχο.