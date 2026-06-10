Ίλιον: Της έριξε μπουνιά και την τραυμάτισε στο μάτι για την προτεραιότητα – Στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Ίλιον, μεταξύ δύο οδηγών, όταν ένας άνδρας γρονθοκόπησε μια γυναίκα με αφορμή την προτεραιότητα των οχημάτων τους.

Το επεισόδιο συνέβη σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσης μεταξύ Ιλίου και Καματερού, το μεσημέρι της Τρίτης (09.06.2026), όταν οι δύο οδηγοί προσπαθούσαν να περάσουν με τα οχήματά τους. Τα αυτοκίνητα δεν χωρούσαν να περάσουν, με αποτέλεσμα η γυναίκα η οποία είχε μαζί και το παιδί της που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα, είπε στον άνδρα να κάνει όπισθεν.

Τα αυτοκίνητα βρέθηκαν το ένα απέναντι από το άλλο, αρχικά, χωρίς κανέναν από τους δύο οδηγούς να προσπαθεί να υποχωρήσει.

Μιλώντας στο Star, η γυναίκα υποστήριξε, δεν μπορούσε να κάνει όπισθεν καθώς το πίσω μέρος του οχήματός της θα έβγαινε σε κεντρικό δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα.

Από την πλευρά του, ο άνδρας οδηγός φέρεται να αρνήθηκε επικαλούμενος πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στον τένοντα.

Σύμφωνα με βίντεο, ο άνδρας φαίνεται στη συνέχεια, να βγαίνει από το όχημά του και να απευθύνεται στη γυναίκα, κάνοντας παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο είχε μπει στο στενό καθώς όπως υποστήριξε, είναι επαγγελματίας οδηγός και πως έχει κάνει εγχείρηση.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν η οδηγός τού ζήτησε να κάνει πίσω ώστε να λυθεί η εμπλοκή και ότι δεν πρέπει να οδηγεί αφού δεν μπορεί, ο άνδρας φέρεται να εξοργίστηκε. Αφού πλησίασε το αυτοκίνητό της, κατευθύνθηκε προς το παράθυρο του οδηγού και της έριξε γροθιά στο πρόσωπο, χτυπώντας την στο μάτι.

Τη στιγμή της επίθεσης, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί της γυναίκας.

Οι φωνές των περαστικών δεν στάθηκαν αρκετές για να τον σταματήσουν αφού σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης μπήκε στο όχημά του, έκανε όπισθεν και αποχώρησε από το σημείο.

Η γυναίκα υπέστη τραυματισμό στο μάτι και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, όπως και το ανήλικο παιδί της που έγινε μάρτυρας της βίαιης επίθεσης. Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τα στοιχεία του οχήματος και τα παρέδωσαν στην Αστυνομία, η οποία κλήθηκε άμεσα στο σημείο. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τον άνδρα οδηγό στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.