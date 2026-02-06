Αίγιο: Κλέφτες μπούκαραν με αγροτικό σε κοσμηματοπωλείο – Βίντεο ντοκουμέντο από τη διάρρηξη

Ένα απίστευτο περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Αίγιο, όταν δράστες εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο χρησιμοποιώντας αγροτικό αυτοκίνητο, τα ξημερώματα της Παρασκευής (06.02.2026).

Η διάρρηξη έγινε γύρω στις 3:15 τα ξημερώματα, στο κέντρο του Αιγίου, στη διασταύρωση των οδών Ανδρέου Λόντου και Μητροπόλεως, με τους διαρρήκτες για να κλέψουν το κοσμηματοπωλείο να χρησιμοποιούν το αγροτικό αυτοκίνητο ως πολιορκητικό κριό.

Σύμφωνα με το tempo24, οι άγνωστοι δράστες χρησιμοποίησαν κλεμμένο αγροτικό αυτοκίνητο και έπεσαν με μεγάλη δύναμη και πολλές φορές, πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου, προκειμένου να μπουκάρουν στο εσωτερικό του.

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας, και δείχνει καρέ καρέ τις κινήσεις των έξι δραστών που «εισέβαλαν» σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Αιγίου τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Από εκεί κατάφεραν να αφαιρέσουν αρκετά αντικείμενα μεγάλης χρηματικής αξίας.