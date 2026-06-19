Αίγιο: Πυκνώνει το μυστήριο της δολοφονίας μάνας και γιου – Πού στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας

Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η διπλή δολοφονία στο Αίγιο, καθώς οι εξετάσεις DNΑ και γενικότερα γενετικού υλικού δεν απέφεραν κανένα αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά την Πέμπτη (18.6.26) δεν βρέθηκε αίμα στα πλυμένα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, που κατηγορείται ότι σκότωσε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο σπίτι τους στο Αίγιο. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Το φλόμπερ από την άλλη με το οποίο δολοφονήθηκε ο 26χρονος δεν αφήνει πυρίτιδα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα σενάρια αλλά βασικός ύποπτος εξακολουθεί να θεωρείται ο 65χρονος, ο οποίος παρέμεινε με τα πτώματα περίπου 6 ώρες γεγονός που του δίνει μεγάλο χρονικό περιθώριο να καθαρίσει τον τόπο του εγκλήματος και να στήσει ένα σκηνικό που θα τον αθώωνε.

Ο 65χρονος επιμένει από την πρώτη στιγμή ότι κοιμόταν, δεν άκουσε τίποτα και όταν ξύπνησε έσπευσε στην τουαλέτα καθώς ταλαιπωρούνταν από κάποια ίωση. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανε ντους, έπλυνε και άπλωσε το εσώρουχό του και μια πετσέτα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ένας σκότωσε τον άλλον, σενάριο που δεν συνάδει με τα ιατροδικαστικά ευρήματα καθώς και οι δυο είχαν δεκάδες μαχαιριές.

Οι Αρχές δεν πείθονται από την έλλειψη στοιχείων και αναμένεται να εξετάσουν τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές που υπήρχαν μέσα στο σπίτι, προσπαθώντας μέσα από το ιστορικό ενδεχομένως να εντοπίσουν κινήσεις που θα προσθέσουν στοιχεία στην υπόθεση.

Επιπλέον, όταν οι Αρχές έφτασαν στο σπίτι της Αιγιάλειας ο χώρος μύριζε έντονα οινόπνευμα και χλωρίνη, ενώ όσο και αν έψαξαν δεν κατάφεραν να βρουν τη σφουγγαρίστρα και τον κουβά που υπήρχε στο σπίτι. Δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήθηκαν για να καθαριστούν τα αίματα και στη συνέχεια να καταστράφηκαν ή να βρίσκονται κάπου θαμμένα.

Σημειώνεται πως τα μόνα ματωμένα αποτυπώματα που έχουν βρεθεί σε κινητά στοιχεία και ανήκουν στην άτυχη 54χρονη, ενώ έχει γίνει γνωστό πως ο 26χρονος δολοφονήθηκε την ώρα που κοιμόταν.