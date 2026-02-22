Αίγιο: Σοκάρουν τα τραύματα από τα σκάγια που δέχθηκε 15χρονος όταν 46χρονος πυροβόλησε πισώπλατα ανηλίκους

Παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία στο Αίγιο όταν ένας 45χρονος άνοιξε πυρ εναντίον παρέας ανηλίκων επειδή – όπως ισχυρίστηκε κατά τη σύλληψή του – έκαναν θόρυβο και τον ενοχλούσαν. Την Κυριακή (22.02.2026) υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο στην Πάτρα ο ένας από τους τραυματίες, ένας 15χρονος που τραυματίστηκε από τα σκάγια του όπλου.

Τα πόδια του 15χρονου είναι γεμάτα πληγές από τα σκάγια που δέχτηκε από το όπλο του 45χρονου πιστολέρο στο Αίγιο.

Στις εικόνες που εξασφάλισε το Star φαίνεται το ένα του πόδι να είναι τυλιγμένο με γάζες μετά το χειρουργείο στο Καραμανδάνειο.

Ο πατέρας του 15χρονου περιγράφει πόσο δύσκολη ήταν η επέμβαση προκειμένου να αφαιρέσουν οι γιατροί τα σκάγια:

«Δεν μπόρεσαν να βγάλουν όλα τα σκάγια από τα πόδια του. Έχει ακόμα δέκα σκάγια στα πόδια. Βλέπουμε πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός, αν θα μείνουν για πάντα μέσα ή αν θα τα βγάλει. Αυτός είχε σκοπό να τραυματίσει τα παιδιά. Έριξε ευθεία, έριξε δύο βολές και πισώπλατα».

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγίου κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και πατέρας ενός βρέφους.

Φαίνεται ότι βγήκε στο μπαλκόνι και έριξε με την καραμπίνα στην παρέα των πέντε ανηλίκων που περνούσαν από κάτω, στα σκαλάκια της Φιλοποίμονος, τραυματίζοντας τους τέσσερις.

«Πήγε να μου σκοτώσει το παιδί»

«Ακόμα και φασαρία να έκαναν, δέκα η ώρα το βράδυ, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να πυροβολήσεις. Έχω οργή μέσα μου. Τώρα δεν θέλω να τον δω αυτόν τον άνθρωπο. Για έναν που πήγε να μου σκοτώσει το παιδί, τι να πω;», ξεσπά ο πατέρας του 15χρονου.

«Τα παιδιά δεν τον έχουν πειράξει, δεν τον έχουν ενοχλήσει. Είμαστε κατηγορηματικοί. Τα παιδιά περνούσαν και δεν έχουν ξαναπεράσει από εκεί».

Λίγο μετά την επίθεση, ο 45χρονος φαίνεται ότι «έλυσε» την καραμπίνα και την πέταξε στις εκβολές του ποταμού Φοίνικα, στις Καμάρες Αιγιαλείας. Το κοντάκι το βρήκαν οι δύτες μετά από πολύωρη έρευνα, ενώ στο σπίτι του δράστη εντοπίστηκαν ακόμα ένα μονόκαννο και μία καραμπίνα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.