Αίγιο: Το dna από τα νύχια της 54χρονης «ξεκλειδώνει» το σκηνικό της διπλής δολοφονίας στον Λόγγο

Τα αποτελέσματα από τα δείγματα γενετικού υλικού που έλαβαν από τα νύχια της 54χρονης γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε μαζί με τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι τους στο Λόγγο Αιγίου αναμένονται ως σήμερα (12.06.2026) το μεσημέρι προκειμένου να διαπιστωθεί αν η άτυχη γυναίκα είχε παλέψει με τον 65χρονο Ιταλό σύντροφό της, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος του στυγερού εγκλήματος.

Με τον 65χρονο Μάρκο να αρνείται κάθε κατηγορία και να δηλώνει αθώος για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να συνδέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ και να δέσουν την υπόθεση που τα τελευταία 24ωρα συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Σε καμιά στιγμή ο Ιταλός, που θα οδηγηθεί σήμερα στον ανακριτή με τη δικογραφία της διπλής ανθρωποκτονίας, δεν έχει πει το παραμικρό, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει συνεχώς ότι ξύπνησε και είδε νεκρούς την 54χρονη και τον γιο της.

Οι αιτιάσεις του και τα επιχειρήματά του δεν έχουν πείσει σε καμιά των περιπτώσεων τους αστυνομικούς οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αλλοδαπός άνδρας που είχε σχέση με την άτυχη γυναίκα για περισσότερα από 15 χρόνια σκότωσε την ίδια και τον γιο της και στη συνέχεια προσπάθησε να καλύψει τα πειστήρια της ενοχής του.

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται ο δεύτερος κύκλος των αποτελεσμάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ. Το γεγονός ότι το σώμα της 54χρονης και ειδικά τα χέρια της φέρουν αμυντικά τραύματα οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι ο δράστης και το θύμα πάλεψαν.

Έτσι ανάμεσα στα στοιχεία και τα δεδομένα που στάλθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ ήταν και η συλλογή γεννητικού υλικού από τα νύχια της γυναίκας. Και αυτό γιατί εάν οι δυο τους πάλεψαν κατά πάσα πιθανότητα θα εντοπιστούν κύτταρα και dna του 65χρονου στα νύχια της γυναίκας, γεγονός που θα αποδεικνύει την ενοχή του Ιταλού και θα δένει ακόμα περισσότερο την υπόθεση.

Την ίδια ώρα στο Αίγιο έφτασαν χθες (11.06.2026) το απόγευμα και δύο έμπειροι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών της ΓΑΔΑ προκειμένου να συμβάλλουν και αυτοί στις έρευνες αλλά και να ξεκλειδώσουν τον φερόμενο δράστη από τυχόν ένοχα μυστικά που κρύβει. Σήμερα ο Ιταλός θα οδηγηθεί στον ανακριτή Πατρών για να απολογηθεί. Εκεί αναμένεται να ζητήσει εκ νέου προθεσμία, καθώς όπως θα ισχυριστεί ο φάκελος της δικογραφίας ανανεώνεται όλο και περισσότερο.

Χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα το μαχαίρι της δολοφονίας

Να σημειωθεί ότι χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα βρέθηκε το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας της 54χρονης και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο του Αιγίου, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Το θρίλερ στην υπόθεση της δολοφονίας στον Λόγγο Αιγίου που από τα ξημερώματα της Τρίτης συγκλονίζει το πανελλήνιο συνεχίζεται με νέες δόσεις αγωνίας αλλά και μυστηρίου.

Όπως προέκυψε από τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων στην εγκληματολογική υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ, στο μαχαίρι της δολοφονίας δεν υπήρχε κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα ενώ την ίδια ώρα από τις έρευνες ένα ματωμένο δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε σε laptop εντός του σπιτιού ανήκε στην 54χρονη γυναίκα.

Επίσης, όπως προέκυψε, ο 65χρονος δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η άτυχη μητέρα που διατηρούσε για πολλά χρόνια σχέση με τον 65χρονο Ιταλό δέχτηκε περισσότερες από 20 μαχαιριές στην κοιλιά και στον θώρακα ενώ είχε και αμυντικά τραύματα στο χέρι και στον λαιμό.

Εντοπίστηκε μπρούμυτα και μέσα σε λίμνη αίματος στο σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή ενώ ο 26χρονος γιος της βρέθηκε νεκρός σε πλάγια θέση ενώ έφερε τραύμα από βολίδα φλόμπερ πίσω από τον δεξί κρόταφο.

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ μετέφεραν τον 65χρονο που κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία στο σπίτι του εγκλήματος ζητώντας του επιπλέον πληροφορίες.

Ο 65χρονος δεν έχει ομολογήσει και εφόσον δεν υπάρχει ομολογία δεν πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση της δολοφονίας. Ο Ιταλός μεταφέρθηκε και πάλι στο αστυνομικό τμήμα στο Αίγιο.