Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε πέφτει η αργία και τι ισχύει με τις Πανελλήνιες εξετάσεις

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος το 2026 πέφτει τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, δημιουργώντας ένα ακόμη τριήμερο στις αρχές του καλοκαιριού.

Η ημερομηνία «κουμπώνει» χρονικά σε μια περίοδο με έντονο ενδιαφέρον για χιλιάδες μαθητές, καθώς συμπίπτει με τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια, γεγονός που σημαίνει ότι η πρώτη εβδομάδα των εξετάσεων «συναντά» την αργία του Αγίου Πνεύματος.

Αυτό δημιουργεί ένα ιδιαίτερο χρονικό πλαίσιο, με τις εξετάσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη αμέσως πριν και μετά το τριήμερο.

Η σύμπτωση αυτή δεν μεταβάλλει το πρόγραμμα των εξετάσεων. Το σύστημα των Πανελλαδικών είναι ήδη δομημένο με σταθερές ημερομηνίες και προβλέπει διακοπές μόνο όπου αυτές έχουν καθοριστεί εξαρχής από το Υπουργείο Παιδείας.

Έτσι, η αργία της 1ης Ιουνίου δεν επηρεάζει τη ροή των εξετάσεων ούτε δημιουργεί αυτόματα επιπλέον ημέρες ανάπαυσης και μελέτης για τους υποψηφίους.

Τι ισχύει για την αργία του Αγίου Πνεύματος

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι επίσημη αργία για το Δημόσιο, τις τράπεζες και συγκεκριμένους κλάδους που ακολουθούν ειδικά καθεστώτα λειτουργίας.

Ωστόσο, στον ιδιωτικό τομέα δεν αποτελεί υποχρεωτική αργία για όλες τις επιχειρήσεις, εκτός αν προβλέπεται από συλλογικές συμβάσεις ή εσωτερικούς κανονισμούς.

Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία της αγοράς παραμένει μεικτή. Άλλοι εργαζόμενοι έχουν αργία, ενώ άλλοι εργάζονται κανονικά, ανάλογα με τον κλάδο.

Οι Πανελλήνιες μέσα σε ένα πυκνό ημερολογιακό χρονοδιάγραμμα

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις του 2026 για τα Γενικά Λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου, με το πρώτο μάθημα να είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Η εκκίνηση της διαδικασίας τοποθετείται μόλις δύο ημέρες πριν από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, γεγονός που δημιουργεί μια χρονική συνύπαρξη εξετάσεων και αργίας χωρίς ωστόσο να αλλάζει τον σχεδιασμό του προγράμματος.

Η εξέταση συνεχίζεται κανονικά την Τετάρτη 3 Ιουνίου, με τα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία να αποτελούν τα βασικά εξεταζόμενα μαθήματα της ημέρας.

Η ροή των εξετάσεων δεν επηρεάζεται από την αργία, καθώς δεν προβλέπεται μεταφορά ή αναπροσαρμογή του προγράμματος.

Ακολουθεί η Παρασκευή 5 Ιουνίου, όπου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, ενώ ο κύκλος των βασικών μαθημάτων για τα ΓΕΛ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με την Ιστορία, τη Φυσική και τα Οικονομικά.

Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, η διαδικασία ξεκινά μία ημέρα μετά τα ΓΕΛ, το Σάββατο 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στη συνέχεια, την Τρίτη 2 Ιουνίου, εξετάζονται στα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ τα μαθήματα ειδικότητας διεξάγονται στο διάστημα από 4 έως και 15 Ιουνίου.