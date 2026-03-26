Αγρίνιο: Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία σε βενζινάδικο – Άφαντος παραμένει ο δράστης

Τον τρόμο έζησε ένας υπάλληλος βενζινάδικου στο Αγρίνιο, όταν στη βραδινή του βάρδια, όταν έπεσε θύμα ληστείας από έναν άνδρα που τον απείλησε με μαχαίρι.

Η ληστεία στο βενζινάδικο στο Αγρίνιο, έγινε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τετάρτης, 25.03.2026 με τον δράστη να καταφέρνει να αποσπάσει 700 ευρώ.

Ο άνδρας μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, μπούκαρε στο βενζινάδικο και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κράνος και μαντίλι απείλησε τον εργαζόμενο με μαχαίρι.

Βίντεο κατέγραψε καρέ-καρέ τη ληστεία στο βενζινάδικο που έσπειρε τον τρόμο στον υπάλληλο.

Ο υπάλληλος, είδε τον μαυροντυμένο άνδρα να κινείται απειλητικά και του έδωσε τα χρήματα που είχε στο ταμείο, με τον δράστη να εξαφανίζεται με ένα σκούτερ μεγάλου κυβισμού.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του δράστη.