Αγρίνιο: Συλλήψεις τριών ανηλίκων και γονιών για την αιματηρή επίθεση στον 16χρονο

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων τριών νεαρών που εμπλέκονται στην αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/03/2026).

Οι τρεις νεαροί που «πρωταγωνίστησαν» στην αιματηρή επίθεση στο Αγρίνιο έχουν συλληφθεί με την δικογραφία σε βάρος τους να αφορά πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ενώ σημειώνεται ότι συνελήφθησαν τρεις γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το agriniopress πρόκειται για τρεις 17χρονους, ενώ ο ένας, εκ των τριών φέρεται να είναι αυτός που χτύπησε με σουγιά τον 16χρονο μαθητή.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε με σουγιά στο πόδι και χρειάστηκε να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Παρούσα στο συμβάν φέρεται να ήταν η αδερφή του θύματος, η οποία μετά το αρχικό σοκ, βοήθησε τις Αρχές στις έρευνες.

Ο νεαρός μαθητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγρινίου μετά την άγρια επίθεση από ομάδα 4 – 5 ατόμων πλησίον των οδών Κύπρου και Σταΐκου.

Η υγεία του 16χρονου, που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αγρινίου, δεν εμπνέει ανησυχία, παρότι έχασε αρκετό αίμα και εξετάστηκε το ενδεχόμενο διακομιδής του σε νοσοκομείο της Πάτρας.