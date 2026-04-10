Αγρίνιο: Τα χαλκούνια στην κεντρική πλατεία της πόλης έκαναν τη νύχτα μέρα την Μεγάλη Παρασκευή

Συνεχίστηκε και φέτος το έθιμο με τα χαλκούνια στο Αγρίνιο στην κεντρική πλατεία της πόλης, αμέσως μετά τη συνάντηση των Επιταφίων την Μεγάλη Παρασκευή (10/4/2026).

Η Πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο κατακλύστηκε και πάλι από χιλιάδες κόσμου για να παρακολουθήσουν από κοντά το εντυπωσιακό έθιμο με τα χαλκούνια που αποτελεί σήμα κατατεθέν της περιοχής.

Οι χαλκουνάδες, νεότεροι και παλαιότεροι, κράτησαν ζωντανή μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά, προσφέροντας και φέτος ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

Τα χαλκούνια, αυτοσχέδιες εκρηκτικές κατασκευές με βαθιές ρίζες στην τοπική ιστορία, αποτελούν ένα έθιμο που χρονολογείται από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Σύμφωνα με την παράδοση, οι Βραχωρίτες τα άναβαν κατά την περιφορά του Επιταφίου, ως μέσο εντυπωσιασμού αλλά και απομάκρυνσης των αλλόθρησκων.

Σήμερα, η τέχνη της κατασκευής τους παραμένει απαιτητική και ιδιαίτερη, με τους χαλκουνάδες να δημιουργούν τα χαλκούνια από σφιχτά κυλινδρικά χαρτόνια, γεμισμένα με μπαρούτι και φυτίλι, τα οποία ανάβουν με προσοχή, συχνά με τη φλόγα ενός τσιγάρου.



Χιλιάδες ντόπιοι και επισκέπτες κατέκλυσαν την πλατεία Δημοκρατίας για να ζήσουν από κοντά ένα θέαμα μοναδικό, που έχει καταστήσει το Αγρίνιο σημείο αναφοράς κάθε Πάσχα.