Αγροτικές κινητοποιήσεις: Έτοιμοι για Χριστούγεννα στα μπλόκα οι αγρότες – Αντί για συνάντηση, στέλνουν λίστα με αιτήματα στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αντί για διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι αγρότες στέλνουν εγγράφως τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση τονίζοντας, ότι αν δεν εξασφαλίσουν ότι αυτά θα ικανοποιηθούν, δεν σκοπεύουν να καθίσουν στο τραπέζι για διάλογο.

Από την άλλη, η κυβέρνηση επιμένει στο διάλογο τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κλειστοί δρόμοι. Και κάπως έτσι, με τις δύο πλευρές να έχουν στυλώσει τα πόδια, η κατάσταση κλιμακώνεται, παραμονές εορτών, με τους αγρότες να δηλώνουν έτοιμοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται…

Το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12/25) στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες αποφάσισαν ότι μέχρι να τοποθετηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση για τα αιτήματά τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, τονίζοντας μάλιστα πως προτίθενται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Τα αιτήματα των αγροτών

Η λίστα των αιτημάτων των αγροτών έχει ως εξής:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Μαρινάκης: Ο διάλογος που επικαλούνται οι αγρότες είναι προσχηματικός

Το απόγευμα του Σαββάτου (13/12/25) από το βήμα της Βουλής, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε μεταξύ άλλων για την αρνητική στάση των αγροτών στο διάλογο, ότι «όταν προβάλεις τα αιτήματά σου χωρίς καν να θέλεις να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος για εσένα είναι προσχηματικός».

«Επιμένω, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο, χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους. Όχι στην ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να πάνε στο σπίτι τους, στο χωριό τους, στη δουλειά τους, στο παιδί τους. Όχι σε δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.