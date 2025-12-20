Αγρότες άνοιξαν τα διόδια σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ήπειρο και μοίρασαν προϊόντα – Δείτε βίντεο

Ανυποχώρητοι οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους ζητώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Και ενώ ενισχύουν τα μπλόκα τους με περισσότερα τρακτέρ, την ίδια στιγμή ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων και αφήνουν να περνούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Στα διόδια Ωραιόκαστρου στη Θεσσαλονίκη, οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες και άφησαν να περνούν τα αυτοκίνητα, μοιράζοντας ενημερωτικά φυλλάδια σε οδηγούς και επιβάτες. Ανακοίνωσαν μάλιστα πως θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 15:00 το μεσημέρι. Παρόμοια μέθοδο φαίνεται πως θα ακολουθήσουν και την Κυριακή.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/agrotes-thessaloniki-teaser-1.mp4

Οι αγρότες στα διόδια Μακρυχωρίου σήκωσαν επίσης τις μπάρες, νωρίς το μεσημέρι, και ξεκίνησαν να μοιράζουν αγροτικά προϊόντα στα αυτοκίνητα για να πουν «ευχαριστώ» στους πολίτες για την στήριξη που τους παρέχουν μετά από 21 ημέρες κινητοποιήσεων.

Τα διόδια θα παραμείνουν ανοιχτά, όπως λένε, μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Ανάλογη δράση έχει προγραμματιστεί και για αύριο.

@thesspost Αγρότες σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου στη Λάρισα. #αγρότες #μπλόκο #διόδια #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – ThessPost.gr

Παρόμοια εικόνα και στην Ήπειρο στα διόδια στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού.

Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια Δροσοχωρίου μετά από απόφαση που έλαβε το μπλόκο Καλπακίου.

Oι αγρότες εισέπραξαν την στήριξη των διερχόμενων οδηγών λέγοντάς τους «ούτε βήμα πίσω, είμαστε όλοι μαζί σας, να το ξέρετε αυτό».