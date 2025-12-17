Αγρότες: Ανυποχώρητα τα μπλόκα σε Πελοπόννησο, Καρδίτσα και Δυτική Ελλάδα – Επ’ αόριστον αποκλεισμός στο τελωνείο Προμαχώνα

Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για τρίτη εβδομάδα αποφάσισαν οι αγρότες, ενισχύοντας ανελλιπώς τα μπλόκα σε Πελοπόννησο, Καρδίτσα, Νίκαια, Προμαχώνα, Μάλγαρα και Δυτική Ελλάδα.

Οι αγρότες στα μπλόκα της Καρδίτσας στον Ε-65, αποφάσισαν την Τετάρτη (17.12.2025) ότι αυτή δεν συντρέχει λόγος για διάλογο με την κυβέρνηση. Μάλιστα, προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών προχώρησαν αιφνιδιαστικά οι παραγωγοί του νομού Σερρών, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Παράλληλα, πραγματοποίησαν σύσκεψη και αποφάσισαν ότι θα παραμείνει κλειστή η Ε.Ο. Καλαμάτας- Αθήνας, ενώ συμμετέχουν και στην Παμπελοποννησιακή κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε σημερα στην Τρίπολη.

Μερίδα των αγροτών ζητά πιο σκληρή μορφή κινητοποιήσεων, ενώ εκπρόσωποι ορισμένων μπλόκων θέλουν να προσέλθουν στο διάλογο με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση όσων ανακοινώθηκαν χτες κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού στην Βουλή. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθάρισε ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε ενίσχυση ύψους 160 εκατομμυρίων σε κτηνοτρόφους, βαμβακοκαλλιεργητές και σιτοπαραγωγούς.

Οι παραγωγοί, όπως έχουν αναφέρει, διαμαρτύρονται για τη μη καταβολή του 30% του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης και επισημαίνουν ότι αντί για πληρωμές, ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε παρακράτηση εισφορών. Διευκρίνισαν επίσης ότι θα συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για να αποφασίζουν εάν και πότε θα προχωρούν σε προσωρινή αποσυμφόρηση της κατάστασης στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Νεότερες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε αυριανή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στον Λευκώνα Σερρών και πρόταση του μπλόκου Προμαχώνα θα είναι η περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και η σκλήρυνση της στάσης τους.

Να παραμείνουν στα μπλόκα το επόμενο διάστημα αποφάσισαν οι αγρότες της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Την ίδια ώρα, αποφάσισαν επίσης ότι εάν τελικά στην αυριανή συνεδρίαση αποφασιστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα μειώσουν τον αριθμό των μπλόκων και να ενωθούν κάποια μπλόκα μεταξύ τους σε ένα κοινό ενιαίο μπλόκο σε κομβικά σημεία στους κομβικούς άξονες.

Αύριο την ώρα που θα συνεδριάζει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, αγρότες από όλες τις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας θα πραγματοποιήσουν στο Μεσολόγγι μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους. Ενώ μέσα στην μέρα αναμένεται να λάβουν απόφαση οι αγρότες από τη Νίκαια.

Οι αγρότες θα λάβουν συλλογικά τις αποφάσεις τους για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους αύριο στις 14:00 το μεσημέρι στον Λευκώνα Σερρών, στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Εκεί θα αποφασιστεί αν θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, έχοντας ως δεδομένα τις απαντήσεις του Μεγάρου Μαξίμου στα αιτήματά τους, αλλά και την πίεση που αυξάνεται εν όψει των γιορτών.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, θα αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις για το εάν τα μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.