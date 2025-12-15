Αγρότες από το μπλόκο στο Δερβένι παρέδωσαν τα αιτήματά τους στους βουλευτές της Θεσσαλονίκης

Αμετακίνητοι οι αγρότες συνεχίζουν τις πιέσεις παρά το κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλογο. Αντιπροσωπεία από το μπλόκο στο Δερβένι παρέδωσε το πρωί της Δευτέρας (15.11.2025) λίστα με τα αιτήματά αγροτών και κτηνοτρόφων σε βουλευτές της Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη στάση των αγροτών ήταν το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Βαρτζόπουλου. Μιλώντας στις κάμερες διευκρινίζουν πως δεν θέλουν να δημιουργήσουν εντάσεις ούτε να προκαλέσουν επεισόδια και ζητούν από τους βουλευτές να τους επισκεφθούν στα μπλόκα.



Η δεύτερη στάση των αγροτών ήταν στο γραφείο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.

Και εκεί παρέδωσαν την λίστα με τα αιτήματά τους που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει να μην μειωθούν τα κεφάλαια στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 2026 έως το 2029, να μην ενσωματωθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αλλά να δημιουργηθεί ανεξάρτητη αρχή.

