Αγρότες: Δυσαρεστημένοι με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση – Αποφασίζουν στα μπλόκα για τις κινητοποιήσεις τους

Απογοητευμένοι και δυσαρεστημένοι εμφανίζονται οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, το μεσημέρι της Τετάρτης (7.1.25).

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση, δια του αντιπροέδρου της, Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ανακοίνωσε τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για τους αγρότες στα 8,5 λεπτά/ kWh και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία.

Οι αγρότες κάνουν λόγο για γενικολογίες της κυβέρνησης και φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Για τον λόγο αυτό θα συνεδριάσουν στα μπλόκα το απόγευμα.

Στις 16:00 θα συνεδριάσει η συντονιστική επιτροπή των αγροτών στο μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας, στις 18:00 στα Μάλγαρα, στις 18:30 στην Καρδίτσα, στις 20:00 στην Αχαΐα και στις 20:30 στην Αιτωλοακαρνανία.