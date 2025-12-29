Αγρότες καβγάδισαν on air: «Δεν είμαστε ούτε καλικάντζαροι, ούτε λαγοί» – «Υπάρχει η πλειοψηφία των μπλόκων»

Τεταμένο για τα καλά φαίνεται πως είναι το κλίμα μεταξύ των αγροτών στα μπλόκα με τις διαφωνίες σχετικά με τις κινητοποιήσεις να είναι πολλές.

Οι τόνοι μάλιστα μεταξύ των αγροτών στα μπλόκα ανέβηκαν για τα καλά στον τηλεοπτικό αέρα της ΕΡΤ. «Καλικάντζαροι», «λαγοί», «κομματικά καθοδηγούμενοι» ήταν μερικές από τις εκφράσεις που ακούστηκαν.

Ο διαξιφισμός έγινε μεταξύ που προέδρου των αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης από τα Πράσινα Φανάρια, Χρήστου Τσίλια, και του Κώστα Σέφη από τον αγροτικό σύλλογο Κυμίνων-Μαλγάρων.

Ο πρώτος ανήκει στην ομάδα των μπλόκων που θέλει να ξεκινήσει διάλογος με την κυβέρνηση και ο δεύτερος βρίσκεται στην πλευρά εκείνων που ζητούν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Ο Χρήστος Τσίλιας παίρνοντας τον λόγο ανέφερε χαρακτηριστικά… «Εμείς τι ρόλο παίζουμε; Του τροχονόμου; Η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια πράγματα, εμείς δεν κλείσαμε ραντεβού για διάλογο, θορύβησε τον Τζέλα και τον Μαρούδα γιατί ποτέ δεν έκατσα μαζί τους 35 χρόνια στον συνδικαλισμό. Σε ό,τι αφορά το πανελλαδικό όργανο κάποιο δεν μιλούσαν για ΟΣΔΕ και το πρόβλημα με τα ΑΤΑΚ. Πόσο να κάτσουμε άλλο στον δρόμο; Άκουγα τον κ. Βασιλείου από τα μπλόκα της Νίκαιας ότι θα ξεκινήσει διάλογος μετά τα Φώτα. Αν είμαστε λαγοί θα πάμε στις αποκριές. Εμείς τους καλούμε και δεν έρχονται. Μιλάμε για συγκεκριμένους ανθρώπους που κατευθύνονται από παρατάξεις, εμένα δεν με πήρε αγκαλιά ο Κουτσούμπας».

Άμεση ήταν η απάντηση του Κώστα Σέφη που ανέφερε χαρακτηριστικά. «Με λυπεί να ακούω για κόμματα. Εκτίθεστε με αυτά που κάνετε. Σε αυτό δεν μπορώ να συμμετέχω, υπάρχει η πλειοψηφία των μπλόκων».

Ο διάλογος ακολούθησε είναι ενδεικτικός του κλίματος που επικρατεί μεταξύ των αγροτών.

Τσίλιας: Γιατί με είπαν καλικάντζαρο; Πάτε πρώτοι να είστε εσείς

Σέφης: Δεν θα γίνουμε καλικάντζαροι ούτε λαγοί, υπάρχουν αποφάσεις των πανελλαδικών

Τσίλιας: Σε ποιον τα λες αυτά

Σέφης: Ο κύριος δείχνει τις προσθέσεις του, δεν θα περάσει ο διχασμός, δεν θα κάνω διάλογο με αυτό τον άνθρωπο

Τσίλιας: 35 χρόνια ήμασταν “εμείς και εσείς”. Εμείς πήραμε απόφαση και πουθενά δεν λέμε ότι πάμε σε ραντεβού. Είπαμε προχθές ότι πρέπει να κάνουμε έναν ουσιαστικό διάλογο, ούτε ειπώθηκε κάτι παραπάνω. Φοβήθηκε ο κ. Μαρούδας του ΚΚΕ ότι θα χάσει την πρωτοκαθεδρία.