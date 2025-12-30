Αγρότες σε Τρίκαλα και Αγρίνιο μπούκαραν σε γραφεία γαλάζιων βουλευτών αφήνοντας σανό, κοπριά και πορτοκάλια

Οι αγρότες δεν υποχωρούν, θα κάνουν Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, ενώ σε Τρίκαλα και Αγρίνιο επισκέφθηκαν γαλάζιους βουλευτές και υφυπουργούς για να διαμαρτυρηθούν.

Στο Αγρίνιο αγρότες από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου μπούκαραν στα γραφεία του υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη και του Θανάση Παπαθανάση και άφησαν… σανό, κοπριά και πορτοκάλια.

Το γραφείο του υφυπουργού Εργασίας ήταν ανοικτό, όπου ανέφεραν τα αιτήματά τους σε στέλεχος του πολιτικού γραφείου, ενώ το γραφείο του κ. Παπαθανάση ήταν κλειστό. Παράλληλα έκαναν πορεία στο κέντρο της πόλης.

Στα Τρίκαλα οι αγρότες προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία «γαλάζιων» βουλευτών της πόλης, λέγοντας πως δεν έχουν δοθεί λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δεκάδες βρέθηκαν έξω από τα γραφεία της βουλευτή Κατερίνας Παπακώστα. Επισκέφθηκαν επίσης και το γραφείο του Κώστα Σκρέκα και πέταξαν σανό στην είσοδο. Νωρίτερα διέσχισαν με τα τρακτέρ την πόλη.

Στο μεταξύ ανοίγει αύριο Τετάρτη (31.12.20ο25) ο κόμβος του Αγγελόκαστρου και θα δοθούν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες. Από το πρωί της Τρίτης έχει ανοίξει μια λωρίδα στην Περιμετρική Οδό της Πάτρας.

Οι αγρότες δηλώνουν ενωμένοι, ενώ στην Πανελλαδική Σύσκεψη του Σαββάτου θα βρεθούν και εκπρόσωποι των 18 μπλόκων που ζητούν διάλογο.

Ο φόβος της ταλαιπωρίας των οδηγών και την Πρωτοχρονιά είναι ορατός με τους αγρότες να έχουν ήδη προαναγγείλλει κλιμάκωση και μετά τις γιορτές

Ήδη έχουν ανακοινωθεί από τους αγρότες του Κάστρου και του Μπράλου ότι θα παραχωρήσουν μια λωρίδα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη μέχρι και το πρωί της 5ης Ιανουαρίου, ενώ το μπλόκο της Θήβας θα δώσει στην κυκλοφορία μια λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, οι αγρότες των Μαλγάρων αποφάσισαν να κρατήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά.