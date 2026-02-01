Αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης στον Χορτιάτη: Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος κρεμόταν από γκρεμό δίπλα σε ρέμα

Δραματικές στιγμές έζησε ένας ηλικιωμένος στον Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε κινδύνευσε να πέσει σε ρέμα.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης του οδηγού που είχε εγκλωβιστεί σε ρέμα στον Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να τον σώσουν.

Όλα συνέβησαν μπροστά στην κάμερα του Mega που κατέγραψε καρέ καρέ όλη τη διάσωση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός πέρασε σε βοηθητικό δρόμο στην οδό Παπανικολάου, όταν υποχώρησε το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να κρέμεται στο χείλος του γκρεμού που κατάληξή του θα είχε ένα ρέμα.

Άμεσα έφτασε στο σημείο πυροσβεστική, που με σχοινιά ακινητοποίησε το όχημα και με σκάλα κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο μέσα από το αυτοκίνητό του.

Ο ηλικιωμένος, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, χωρίς να έχει κάποιον τραυματισμό, ενώ λίγη ώρα αργότερα το αυτοκίνητο βυθίστηκε στο ρέμα.