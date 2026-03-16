«Ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά» λέει για τον αστυνομικό που παραβίασε το κόκκινο η οικογένεια του 63χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Βουλή

Μομφές για παραλείψεις των ανδρών της Τροχαίας κατά τη διάρκεια της συλλογής των στοιχείων γύρω από τις συνθήκες του σοκαριστικού δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/03/2026), όταν αστυνομικός με την υπηρεσιακή μηχανή του παραβίασε το κόκκινο φανάρι και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενη μοτοσυκλέτα, αφήνει η οικογένεια του 63χρονου θύματος.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν μέσω του δικηγόρου τους Χάρη Καλούδη τα μέλη της οικογένειας του 63χρονου που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα όταν η μηχανή που οδηγούσε ο υπαρχιφύλακας της Άμεσης Δράσης παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη στη συμβολή της Βασιλίσσης Σοφίας με την Ακαδημίας, ζητούν μεταξύ των άλλων να υπάρξει σεβασμός στο πένθος τους αλλά και να γίνουν όλα τα προβλεπόμενα.

«Η οικογένεια του εκλιπόντος, συγκλονισμένη από το απροσδόκητο γεγονός και βυθισμένη στο πένθος και στον αβάσταχτο πόνο που βιώνει, επιθυμεί να δηλώσει ότι αναμένει με κομμένη την ανάσα την επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες ανακριτικές και αστυνομικές αρχές σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στη σφοδρή σύγκρουση και στον θάνατό του. Δυστυχώς, η οικογένεια, μη έχοντας οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές, πληροφορείται για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος αποσπασματικά από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

», αναφέρει στην ανακοίνωση της η οικογένεια του 63χρονου και συνεχίζοντας προσθέτει:

Αμέσως μετά στην ανακοίνωση γίνεται λόγος στο οπτικό υλικό από το στιγμή του τροχαίου που είδε το φως της δημοσιότητας, ενώ αφήνονται και μομφές για του χειρισμούς των ανδρών της Τροχαίας στην υπόθεση.

«Ιδιαίτερο αποτροπιασμό και οργή προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν το βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, ο υπαίτιος αστυνομικός οδηγός εμφανίζεται να παραβιάζει προκλητικά τον ερυθρό σηματοδότη, να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα και να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της καθόδου της Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, συγκρουόμενος μετωπικά με τον Θωμά Μαρκή. Πρόκειται για μια ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά, η οποία στερείται οποιασδήποτε δικαιολογίας και υπερβαίνει τα όρια της αμέλειας. Στα αξιοσημείωτα του χειρισμού της υπόθεσης αυτής από τους επιληφθέντες αστυνομικούς της Τροχαίας, θα πρέπει να καταγραφεί και το γεγονός ότι αυτόπτης μάρτυρας, με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία, αναζητούσε επί ώρες κάποιον από την οικογένεια του θύματος στα νοσοκομεία της Αθήνας προκειμένου να του παραδώσει τα στοιχεία του και να καταθέσει τα όσα είδε, ενώ οι αστυνομικές αρχές που επιλήφθηκαν του περιστατικού δεν τον αναζήτησαν στο σημείο και δεν τον ενέταξαν εξ αρχής ως μάρτυρα κατά την επίσημη καταγραφή του δυστυχήματος. Η παράλειψη αυτή επιτείνει την αγωνία μας και γεννά εύλογες αμφιβολίες για το αμερόληπτο ή και την ορθότητα του χειρισμού της προανακριτικής διαδικασίας».

Στον επίλογο της ανακοίνωσής της η οικογένεια αναφέρει ότι θα εξαντλήσει όλα ένδικα μέσα προκειμένου να λάμψει η αλήθεια, αλλά και να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο υπαίτιος.

«Μοναδική απαίτηση και αταλάντευτη θέση της οικογένειας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας και την παραπομπή παντός υπαιτίου. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ποινική δίωξη και η παραδειγματική τιμωρία του υπαίτιου οδηγού, οι ενέργειες του οποίου στέρησαν τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο. Θα παρακολουθούμε στενά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, προκειμένου να αποδοθεί το δίκαιο που αναλογεί στη μνήμη του συγγενή μας».

Ο αστυνομικός που φαίνεται να προκάλεσε το τροχαίο, έχει συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου και κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να απολογηθεί.