Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Με χειροπέδες βγήκε από τη ΓΑΔΑ ο αρχηγός της 17Ν – Οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά

Λίγο πριν τις 7:50 το πρωί της Τρίτης (16.06.2026) και -αυτήν την φορά- με χειροπέδες στα χέρια, βγήκε από τη ΓΑΔΑ, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο αρχιτρομοκράτης αναμένεται να οδηγηθεί με συνοδεία αστυνομικών στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά και στη συνέχεια ξανά, στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο καταδικασθείς σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, επιστρέφει και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την αναίρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκισή του από τον Άρειο Πάγο.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/alexandros-giwtopoulos-1.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/alexandros-giwtopoulos.mp4

Ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, είχε κάνει αρκετά αιτήματα για αποφυλάκιση, με τον Άρειο Πάγο να εγκρίνει ένα από αυτά, στα τέλη του Μαΐου.

Πρόλαβε ωστόσο να μείνει λίγες ημέρες ελεύθερος, καθώς μετά από αντιδράσεις -ακόμα και διεθνείς- το αίτημα του ακυρώθηκε και παίρνει και πάλι τον δρόμο για την φυλακή.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, κατά την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και παρέμεινε κρατούμενος μέχρι και τον Μάιο.

Όπως προβλέπει ο νόμος, ο αρχιτρομοκράτης της 17Ν θα παραμείνει ακόμα έναν χρόνο στις φυλακές, έως ότου συμπληρώσει τα 25 χρόνια.