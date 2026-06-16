Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Το δικαστικό θρίλερ για την επιστροφή του στη φυλακή και το αλαλούμ – Πότε μπορεί να αποφυλακιστεί

25 ημέρες έμεινε εκτός φυλακής ο «εγκέφαλος» της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αξιοποιώντας το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο εγκρινόταν το πέμπτο κατά σειρά αίτημα αποφυλάκισής του με όρους.

Οι εντονότατες κοινωνικοπολιτικές αντιδράσεις – ανάμεσά τους του State Department και του Τουρκικού ΥΠΕ Ξ- για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του βαρύτερα καταδικασμένου για την πλέον αιμοσταγή δράση της Νο 1 τρομοκρατικής οργάνωσης στη χώρα, της 17 Νοέμβρη, προκάλεσαν εξαρχής ντόμινο δικαστικών εξελίξεων, με τελικό αποτέλεσμα, την αναίρεση του δικαστικού βουλεύματος Πειραιά.

Το χρονικό των καταιγιστικών δικαστικών εξελίξεων

21 Μαΐου έγινε γνωστή η αποφυλάκιση του πολυισοβίτη τρομοκράτη, 22 Μαΐου ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας δίνει παραγγελία στον Αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, κ. Σοφοκλή Λογοθέτη, να μελετήσει το φάκελο με το αίτημα αποφυλάκισης Γιωτόπουλου και το δικαστικό βούλευμα. 25 Μαΐου ο κ. Λογοθέτης ασκεί αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και εισάγεται στο Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου η συζήτηση της εισαγγελικής πρότασης σε μορφή συμβουλίου, για τις 5 Ιουνίου. Τρεις ανώτατοι δικαστές διασκέφθηκαν επί πολλές ημέρες για το αν δικαίως ζητήθηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η αναίρεση του βουλεύματος αποφυλάκισης Γιωτόπουλου ή αν τηρήθηκε ο νόμος. 15 Ιουνίου η διάσκεψη ολοκληρώθηκε, με τους Αρεοπαγίτες να κάνουν δεκτή την εισαγγελική αναίρεση, κρίνοντας ότι το σκεπτικό του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήταν σωστό.

Το σκεπτικό των δικαστών

Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν πρώτον, ότι στην περίπτωση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε ισάριθμες δολοφονίες, Γιωτόπουλου, παραβιάστηκε ο πρόσφατος νόμος (2021) για τους πολυισοβίτες, που ορίζει ότι καθένας που έχει καταδικαστεί σε περισσότερες της μιας φοράς ισόβια πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον ποινή κάθειρξης 25 ετών στη φυλακή. Δεύτερον, οι ανώτατοι δικαστές, έκριναν – ομοίως με τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου – ότι η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλιπή αιτιολογία, στερούνταν δηλαδή όλων των τυπικών προϋποθέσεων του Νόμου για την υφ΄όρων απόλυση κρατουμένου (μεταμέλεια, καλή διαγωγή κτλ.).

Τι προβλέπει ο νέος Νόμος

Τα 25 χρόνια έκτισης ποινής δε συνεπάγονται αυτοδικαίως απελευθέρωση από τα δεσμά της φυλακής λέει ο νόμος του 2021, ο πρώτος νόμος για πολυισοβίτες που εισήχθη στον Ποινικό μας Κώδικα. Η λέξη- κλειδί στη δικονομική διάταξη είναι η λέξη «δύναται» ο κρατούμενος να απολυθεί με όρους, εφόσον ο καταδικασθείς πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις του νόμου. Με άλλα λόγια, ακόμα και μετά τα 25 χρόνια πραγματικής έκτισης, δεν είναι βέβαιο για έναν πολυισοβίτη ότι θα καταφέρει να περάσει εκτός φυλακής. Για να το πετύχει θα πρέπει σίγουρα να έχει επιδείξει μεταμέλεια και καλή διαγωγή μετά τη διάπραξη των εγκλημάτων του. Σημειώνεται ότι ο αρχηγός της 17Ν δεν έχει ποτέ αποδεχθεί τη συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση.

Το αλαλούμ με την επιστροφή του στη φυλακή

Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε η σκηνή, με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο να βγαίνει από το διαμέρισμά του στο Βύρωνα, ενώ ήταν περικυκλωμένος από αστυνομικές δυνάμεις και τηλεοπτικά συνεργεία και αντί να συλλαμβάνεται… να επιβιβάζεται σε ένα ταξί, όπου μέσα βρισκόταν η συνήγορός του. Το ταξί είχε προορισμό τον Κορυδαλλό και οι αστυνομικοί τον ακολουθούσαν. Όπως έγινε αργότερα γνωστό, λίγο παρακάτω, ο αρχιτρομοκράτης αποβιβάστηκε από το ταξί, μετεπιβιβάστηκε σε συμβατικό όχημα της Αστυνομίας και συνέχισε για τις φυλακές.

Η εξήγηση που έδωσαν αργότερα πηγές της Αστυνομίας, ήταν ότι οι ίδιοι οι αστυνομικοί του… έκλεισαν ταξί, για να μην κάνει ο ίδιος σόου, επιβιβαζόμενος σε περιπολικό και ότι είχαν προσυνεννοηθεί να τον μετεπιβιβάσουν στο αστυνομικό όχημα, λίγα μέτρα παρακάτω.

Το αλαλούμ όμως δε σταμάτησε εκεί. Ο Γιωτόπουλος φθάνοντας στα γνώριμα λημέρια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, έμαθε ότι δε μπορούσε να γίνει δεκτός, λόγω έλλειψης των απαραίτητων δικαστικών εγγράφων. Ακολούθησαν μπαράζ τηλεφωνικών συνεννοήσεων μεταξύ Εισαγγελέα των φυλακών, Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και ΓΑΔΑ και ώρες αργότερα αποφασίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης να μεταφερθεί στη ΓΑΔΑ και σήμερα το πρωί να πάρει εκ νέου το δρόμο για τις φυλακές.

Οι πέντε προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες να αποφυλακιστεί

Ο 82χρονος γνωστός με το παρατσούκλι «Λάμπρος» είχε προσπαθήσει πέντε φορές να αποφυλακιστεί. Και οι πέντε αποφάσεις της δικαιοσύνης ήταν αρνητικές. Τελευταία φορά υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης στις 23 Οκτωβρίου 2025. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά που ανέλαβε να εξετάσει το αίτημα Γιωτόπουλου το απέρριψε και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έκανε ένσταση στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική πρόταση προς τους δικαστές του Συμβουλίου Εφετών ήταν αρνητική, ωστόσο οι τρεις δικαστές έδωσαν το «πράσινο φως» για την αποφυλάκιση του αρχηγού της 17Ν.

Ο ίδιος, ήδη από το 2022, οπότε και είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια έκτισης ποινής- όπως απαιτεί ο νόμος- λάμβανε σε τακτική βάση άδειες από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους. Και η απόφαση για υφ΄όρων απόλυση ελήφθη με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο ΑΤ της περιοχής του και της υποχρέωσης μετακίνησης εντός ορίων του δήμου Βύρωνα, όπου διαμένει.

Βγήκε πρώτος παρά τη βαρύτερη ποινή

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης είχε λάβει τη μεγαλύτερη ποινή, τόσο πρωτόδικα 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη, όσο και τελεσίδικα 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε ισάριθμες δολοφονίες και λοιπές τρομοκρατικές πράξεις.

Καταδικάστηκε ανάμεσα σε άλλες για τις δολοφονίες των Νίκου Μομφεράτου εκδότη της «Απογευματινής» και του οδηγού του Παναγιώτη Ρουσέτη (1985), του Νίκου Αγγελόπουλου της «Χαλυβουργικής» το 1986, του επιχειρηματία Αλέξανδρου Αθανασιάδη Μποδοσάκη το 1988, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλου Μπακογιάννη το 1989, του εφοπλιστή Κωστή Περατικού το 1997, του Βρετανού Ταξίαρχου Στίβεν Σόντερς το 2000 και πολλών άλλων.

Ο αρχιεκτελεστής της 17Ν Δημήτρης Κουφοντίνας εκτίει ποινή 11 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ισάριθμες δολοφονίες, ενώ ο Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός, πέντε και έξι φορές ισόβια αντίστοιχα. Παρόλα αυτά, ο ιθύνων νους των αποτρόπαιων εγκλημάτων της 17Ν, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλακίστηκε πρώτος από τους τελευταίους τέσσερις που παρέμεναν στις φυλακές για τη συμμετοχή τους στη 17 Νοέμβρη που μέσα σε 25 χρόνια δολοφόνησε 23 ανθρώπους και αποπειράθηκε να δολοφονήσει πολλούς ακόμη.

Ποιος είναι

Γεννημένος στο Παρίσι το 1944, είναι Έλληνας τρομοκράτης και ιδρυτικό στέλεχος της οργάνωσης 17 Νοέμβρη, γνωστός με το ψευδώνυμο «Λάμπρος». Έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε δεκαεπτά δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Στις 17 Ιουλίου 2002 συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία στους Λειψούς. Του αποδόθηκαν κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις, καθώς και για συμμετοχή στην οργάνωση 17 Νοέμβρη σύμφωνα με μαρτυρίες συγκατηγορουμένων του και με στοιχεία που βρήκε η αστυνομία σε διαμερίσματα που διατηρούσε η οργάνωση.

Από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τον ενέπλεξαν συγκατηγορούμενοί του, προκειμένου να πετύχουν ευνοϊκή μεταχείριση βάσει του τότε νέου αντιτρομοκρατικού νόμου.

Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας για όλες τις ενέργειες της οργάνωσης από την ίδρυσή της μέχρι και τον Ιούλιο του 2002, ενώ του αποδόθηκε ο ρόλος του ηγέτη και του καθοδηγητή της οργάνωσης.

Κατά του βουλεύματος άσκησε αίτηση ακύρωσης, η οποία απορρίφθηκε από το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου.

Πρωτόδικα καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης, απόφαση που τη χαρακτήρισε υπαγορευμένη από ξένα συμφέροντα.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου ήταν ήδη προφυλακισμένος.

Τον Δεκέμβριο του 2005 ξεκίνησε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Κατά τη διάρκεια της δίκης αποχώρησε από την ακροαματική διαδικασία, ανακαλώντας την εντολή εκπροσώπησης προς τους δύο δικηγόρους του, Γιάννη Ραχιώτη και Κώστα Χρυσικόπουλο. Το δικαστήριο διόρισε αυτεπάγγελτα τους ίδιους δικηγόρους. Ύστερα από αλλεπάλληλους διορισμούς δικηγόρων, ο Γιωτόπουλος επέστρεψε στην ακροαματική διαδικασία, προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις του ενόψει προσφυγής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το δικαστήριο όμως αρνήθηκε στον ίδιο να διορίσει δικηγόρο. Εντέλει με την παραίτηση του ενός εκ των τριών διορισμένων δικηγόρων, διόρισε δικηγόρο της επιλογής του με την ταυτόχρονη εικονική παρουσία των άλλων δύο.

Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ήταν 17 φορές ισόβια για τα ίδια εγκλήματα.

Μετά την απόφαση του εφετείου, κατέθεσε αίτηση αναίρεσης κατά της δευτεροβάθμιας απόφασης, την οποία όμως δεν έκανε δεκτή ο Άρειος Πάγος. Τον Απρίλιο του 2011 προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

To άρθρο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Το δικαστικό θρίλερ για την επιστροφή του στη φυλακή και το αλαλούμ – Πότε μπορεί να αποφυλακιστεί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr