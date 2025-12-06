Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Λουλούδια και μουσική στο μνημείο – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια

Με μικροεπεισόδια ολοκληρώθηκαν οι πορείες στο κέντρο της Αθήνας για την επέτειο των 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ενώ μετά την ένταση που προκλήθηκε, διαδηλωτές με μουσική πήγαν στο μνημείο του δολοφονημένου νεαρού για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Λίγο προτού ολοκληρωθεί η διαδήλωση, η κεφαλή της πορείας προσπάθησε να στρίψει στην οδό Μπενάκη για να κατευθυνθεί στα Εξάρχεια, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση μπροστά από το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου. Ωστόσο, στη συμβολή των οδών Μπενάκη με Πανεπιστημίου, αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί.

Στο σημείο επικράτησε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις να τους απωθούν κάνοντας χρήση χημικών.

Στη συνέχεια τα υπόλοιπα μπλοκ της διαδήλωσης κατευθύνθηκαν προς την Ομόνοια, όπου και ολοκληρώθηκε η πορεία, με την κυκλοφορία σε όλους τους δρόμους να έχει αποκατασταθεί.

Στο σημείο που έγινε η δολοφονία πριν από 17 χρόνια, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου, πλήθος κόσμου έσπευσε να αφήσει λουλούδια, κεριά και σημειώματα, ενώ σε κλίμα συγκίνησης οι μουσικοί πλαισιώνουν τη θλιβερή επέτειο που η σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό μαθητή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα συγκεντρώσεις και πορείες στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, κατόπιν σχετικών καλεσμάτων συλλόγων, οργανώσεων και συλλογικοτήτων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί σύμφωνα με ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, με σκοπό τη διαφύλαξη του ειρηνικού χαρακτήρα των εκδηλώσεων, την προστασία των συμμετεχόντων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της πόλης.

Περί ώρα 13:10’ πραγματοποιήθηκε πορεία περίπου 300 ατόμων με εκκίνηση τα Προπύλαια, η οποία εξελίχθηκε ομαλά και ολοκληρώθηκε χωρίς έκνομα περιστατικά.

Περί ώρα 18:00’, συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια περίπου 5.000 άτομα, τα οποία πραγματοποίησαν πορεία μέσω κεντρικών οδικών αξόνων της πόλης.



Καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκεντρώσεων εφαρμόστηκαν σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή τους και η απρόσκοπτη λειτουργία της κυκλοφορίας.

Κατά την ολοκλήρωση της απογευματινής πορείας και περί ώρα 20:05’, ομάδα περίπου 400 ατόμων, που έφερε καδρόνια και αντιασφυξιογόνες μάσκες, επιτέθηκε σφοδρά κατά διμοιριών αποκατάστασης τάξης στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη.

Οι διμοιρίες είχαν αναπτυχθεί βάσει επιχειρησιακού σχεδιασμού, προκειμένου να αποτραπεί η κατευθυνόμενη μετακίνηση τους προς την περιοχή των Εξαρχείων και να διαφυλαχθεί η ομαλότητα και η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, μετά την επίθεση που δέχθηκαν, έκαναν χρήση των απολύτως αναγκαίων μέσων για την αποκατάσταση της τάξης, προχωρώντας σε 15 συλλήψεις ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση. Η άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση οδήγησε στη διάχυση των επιτιθέμενων ομάδων και στην ταχεία επαναφορά της περιοχής στην κανονικότητα, χωρίς να σημειωθούν περαιτέρω επεισόδια.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που διενεργήθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, προσήχθησαν συνολικά 54 άτομα, εκ των οποίων 4 συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Την υπόθεση χειρίζεται προανακριτικά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.