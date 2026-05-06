Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 48χρονος μετά από ατύχημα με «γουρούνα» στο λιμάνι

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (05/05/2026) στην Αλεξανδρούπολη με θύμα έναν 48χρονο άνδρα, γνωστό στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros24, το τροχαίο έγινε όταν ο 48χρονος κινούνταν με όχημα τύπου γουρούνα (ATV) σε χώρο του λιμανιού στην Αλεξανδρούπολη και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το συμβάν εκτιμάται πως έγινε νωρίς το απόγευμα, ωστόσο ο άνδρας εντοπίστηκε αρκετές ώρες αργότερα, αργά το βράδυ, έπειτα από αναζήτηση των οικείων του.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και του Λιμενικού Σώματος, όμως κατά την άφιξή τους διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.