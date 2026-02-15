Αλεξανδρούπολη: Τρεις συλλήψεις, οι δύο ανήλικοι, για τη στυγερή δολοφονία του 84χρονου – Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

Δύο ανήλικοι, ο ένας από αυτούς 15χρονος, και ένας ενήλικος συνελήφθησαν για τη στυγερή δολοφονία του ηλικιωμένου, που σημειώθηκε στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, την περασμένη Πέμπτη (12.02.2026).

Το θύμα βρέθηκε νεκρό και με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, μέσα στο σπίτι του στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο. Αμέσως σήμανε συναγερμός και οι αστυνομικοί ξεκίνησαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας.

Λίγες ώρες μετά συνέλαβαν και τους 3 νεαρούς οι οποίοι είναι Ρομά. Ο 15χρονος μάλιστα, κατά την απολογία του ομολόγησε το έγκλημα. Σύμφωνα με το e-evros.gr, οι δράστες εισέβαλαν στο σπίτι του θύματος με σκοπό να του κλέψουν τις τραπεζικές κάρτες και χρήματα. Τότε ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε την παρουσία τους και έτσι οι δράστες τον μαχαίρωσαν πολλές φορές, σε όλο το σώμα.

Στο σημείο βρέθηκε και το μαχαίρι το οποίο έδωσε χρήσιμα στοιχεία για την εξιχνίαση της δολοφονίας.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εστιάζουν πλέον στο χρονικό της δολοφονίας, στα κίνητρα και στον ακριβή ρόλο που είχε ο καθένας από τους εμπλεκόμενους.

Τον είχαν κλέψει ξανά πριν από λίγο διάστημα

Η αστυνομία προσήγαγε άμεσα τους 3 νεαρούς καθώς ο ηλικιωμένος, είχε καταγγείλει το προηγούμενο διάστημα πως τον είχαν κλέψει στην λαϊκή αγορά.

Με βάση τις αγορές που έκαναν σε διάφορα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης και από τις κάμερες, ταυτοποιήθηκαν. Όμως ο ηλικιωμένος δήλωσε στην Αστυνομία ότι δεν επιθυμούσε την ποινική τους δίωξη.

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί προσήγαγαν τους 3, με τον 15χρονο εν τέλει να «σπάει» και να ομολογεί την στυγερή δολοφονία.

Το θύμα βρήκε μέσα σε λίμνη αίματος ο αδελφός του.

Οι τρεις συλληφθέντες με την δικογραφία που θα σχηματιστεί σε βάρος τους, θα παραπεμφθούν σε Ανακριτή και Εισαγγελέα για να απολογηθούν.