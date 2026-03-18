Αλθέα: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, όταν ένα αυτοκίνητο τυλίχτηκε ξαφνικά στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει, στο ύψος της Αλθέας με τη φωτιά να το καίει ολοσχερώς.

Η φωτιά στο αυτοκίνητο προκάλεσε αναστάτωση στους οδηγούς που κινούνταν στο σημείο, με αρκετούς να επιβραδύνουν ή να σταματούν έντρομοι για να καταλάβουν τι συμβαίνει.

Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας προβλήματα και στην κυκλοφορία. Ευτυχώς, ο οδηγός κατάφερε να αντιδράσει άμεσα και να εγκαταλείψει το όχημα πριν η κατάσταση επιδεινωθεί.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ έφτασε και αστυνομία, η οποία ανέλαβε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα.

Παρά την έγκαιρη επέμβαση των αρχών, το όχημα υπέστη μεγάλες ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.