Αλυτρωτικό παραλήρημα Τούρκου πολιτικού στην Ξάνθη: «Είναι παράλογο να απαγορεύεται σε πολίτες να αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι»

Νέο προκλητικό παραλήρημα από τον πρόεδρο του ακροδεξιού τουρκικού Κόμματος Zafer, Ουμίτ Οζντάγ, ήρθε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Δυτική Θράκη, στο πλαίσιο των επαφών του στην περιοχή, με σταθμό την Τουρκική Ένωση Ξάνθης.

Σε δηλώσεις του προς τα μέσα ενημέρωσης ο Τούρκος πολιτικός, υποστήριξε ότι το κόμμα του διαθέτει ευρύτερο πολιτικό όραμα, το οποίο δεν περιορίζεται στην εσωτερική πολιτική της Τουρκίας, αλλά εκτείνεται και στον απανταχού τουρκισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στη “Ρωμυλία”.

Ο Οζντάγ ανέφερε ότι οι “Τούρκοι της Δυτικής Θράκης” εκπροσωπούνται δυναμικά στα ηγετικά όργανα του κόμματος και ότι το πρόγραμμα του Zafer προβλέπει την άσκηση πολιτικής για την Θράκη και τα Βαλκάνια σε κρατικό επίπεδο. Τόνισε πως πρόκειται για ένα τουρκικό εθνικιστικό κόμμα στη γραμμή του Κεμάλ Ατατούρκ, σημειώνοντας ότι παρακολουθεί στενά τα πολιτικά, κοινωνικά, δημοκρατικά και οικονομικά ζητήματα των τουρκικών κοινοτήτων στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή και στην Ασία.

Χαρακτήρισε τη Δυτική Θράκη «πολιτισμική προέκταση της Τουρκίας» και υπογράμμισε ότι το κόμμα του δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή, προαναγγέλλοντας συχνότερες επισκέψεις στο μέλλον.

ÖZDAĞ, İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ https://t.co/CoXIYZcnRH @https://twitter.com/VatandasEdirne aracılığıyla — Vatandaş Gazetesi (@VatandasEdirne) January 29, 2026

«Ο ηγέτης του Κόμματος Νίκης, επισκέφθηκε την Τουρκική Ένωση Ξάνθης στο πλαίσιο των επαφών του στη Δυτική Θράκη. Μιλώντας στον Τύπο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Οζντάγκ δήλωσε ότι το Κόμμα Νίκης έχει ένα ισχυρό όραμα όχι μόνο για την εσωτερική τουρκική πολιτική, αλλά και για τον τουρκικό κόσμο, και ειδικά για τον τουρκικό λαό της Ρωμυλίας», έγραψε το Kapsam Haber Yorum.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστήριξε ότι η τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωσή τους, εφόσον -όπως είπε- η Αθήνα επιδείξει «ορθολογική στάση». Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή για την Τουρκία, τόσο από γεωγραφική όσο και από δημογραφική άποψη.

Ο πρόεδρος του Κόμματος Zafer επέκρινε την άρνηση της τουρκικής ταυτότητας στη Δυτική Θράκη, υποστηρίζοντας ότι είναι παράλογο να απαγορεύεται σε πολίτες να αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι. Τόνισε ακόμη ότι οι φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι προς όφελος και των δύο πλευρών.

Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet Liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in kabrine ve ardından partimiz genel merkezine ziyaret gerçekleştirdi. Bu anlamlı günde, anlamlı ziyaretlerinden dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ ve beraberindeki heyete… pic.twitter.com/jWmEEGKu1L — DEB / ΚΙΕΦ / FEP (@DebPartisi) January 29, 2026

Ο ακροδεξιός Τούρκος πολιτικός ισχυρίστηκε επίσης ότι «η τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της υγιούς εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας», προσθέτοντας: «Εάν η Αθήνα ενεργήσει με σύνεση, η τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Αυτό επιβάλλει και η πολιτική τέχνη».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ανέφερε ότι η Τουρκία αποτελεί την ισχυρότερη οικονομική και πολιτική δύναμη της περιοχής και ότι η ανάπτυξη καλών σχέσεων μαζί της ωφελεί γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Βόρεια Μακεδονία. Υπενθύμισε, μάλιστα, τη βοήθεια που είχε προσφέρει η Τουρκία στον ελληνικό λαό κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κλείνοντας, ο Οζντάγ δήλωσε ότι το Κόμμα Zafer θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Τούρκων της Δυτικής Θράκης σε κάθε επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι η ομαλή πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων μπορεί να συμβάλει τόσο στη σταθερότητα της περιοχής όσο και στα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών.