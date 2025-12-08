Αμετακίνητοι στα μπλόκα οι αγρότες: Τι ζητούν από την κυβέρνηση για να ανοίξουν τους δρόμους – Συλλήψεις για τα σοβαρά επεισόδια στην Κρήτη

Στα άκρα βρίσκεται η κατάσταση με τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Εκτός από τα μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων αλλά και των παρακαμπτηρίων, πολύ σοβαρά ήταν τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Κρήτη με συλλήψεις διαδηλωτών και τραυματισμούς αστυνομικών.

Πάντως από το Μαξίμου διαμηνύουν προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους με ακόμη περισσότερα μπλόκα, ότι άμεσα θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται οι υπόλοιπες πληρωμές.

Σύμφωνα με όσα λένε αρμόδιες πηγές, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συζητήσει για τοπικά προβλήματα στη διαπραγμάτευση για τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά θα επιμείνει στην ανάγκη εξεύρεσης συνολικών λύσεων για τα αγροτικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ζητά, όπως ειπώθηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη «συντεταγμένη και συγκεκριμένη εκπροσώπηση των αγροτών, με συγκεκριμένα αιτήματα».

Πρωτοφανείς ήταν οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (08.12.2025) στο Ηράκλειο και τα Χανιά, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης προσπάθησαν να αποκλείσουν τα δύο αεροδρόμια και εμποδίστηκαν από αστυνομικές δυνάμεις. Οι αγρότες εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των ΜΑΤ που απάντησαν με χημικά.

Στα Χανιά τα επεισόδια πήραν διαστάσεις, όταν ομάδα αγροτών έσπασαν με μαγκούρες και κατσούνες ένα περιπολικό και στη συνέχεια το αναποδογύρισαν.

Δύο άτομα, τα οποία συμμετείχαν στα επεισόδια, συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, με το ένα να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για «φθορά ξένης ιδιοκτησίας», «παραβίαση κοινής ειρήνης» και «βία κατά υπαλλήλων». Την Τρίτη (09.12.2025) οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Ηρακλείου.

Στα σοβαρά επεισόδια στα Χανιά, η δικογραφία ξεκίνησε με την ταυτοποίηση των ποινικών που συμμετείχαν στις επιθέσεις στις αστυνομικές δυνάμεις και τα υπηρεσιακά οχήματα.

Πληροφορίες της ΕΡΤ, αναφέρουν πως έχει σχηματιστεί δικογραφία σε δέκα σεσημασμένους -κυρίως- κτηνοτρόφους, με βεβαρημένο παρελθόν, όπως ζωοκλοπές, ναρκωτικά και όπλα, ενώ κάποιοι είχαν εκτίσει και ποινές σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Όσο προχωρά η έρευνα, αναμένονται να ταυτοποιηθούν όλα τα άτομα που επιτέθηκαν με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις και τα οχήματα της ΕΛΑΣ.

Οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι στα επεισόδια των Χανίων, είναι για εγκληματική οργάνωση, απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία- οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και αλλά και για παρακώληση συγκοινωνιών.

Τα περισσότερα άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια στα Χανιά αλλά και στο Ηράκλειο, έχουν καταγραφεί από φορητές κάμερες και drones της αστυνομίας, γεγονός που διευκολύνει τις Aρχές να τους ταυτοποιήσουν.

Οι Αρχές Χανίων και Ηρακλείου, συγκεντρώνουν το προανακριτικό υλικό, και όταν ολοκληρωθούν οι δικογραφίες θα διαβιβαστούν στη Δικαιοσύνη που θα ασκήσει, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής τους, τις διώξεις στους κατηγορούμενους.

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα Χανιά από πέτρες, ενώ ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε τραυματιστεί με πέτρα στη γνάθο. Του έγιναν ράμματα και πήρε εξιτήριο.

Κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου από τις 11 το βράδυ

Οι αγρότες του Ηρακλείου θα επαναπροσδιορίσουν τα επόμενα βήματά τους το πρωί της Τρίτης, σε νέα σύσκεψη.

Νωρίτερα, το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» είχε κλείσει από τους αγροτοκτηνοτρόφους που προχώρησαν στην κατάληψη της πίστας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν πτήσεις. Στη συνέχεια και μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν ανάμεσα στον αερολιμενάρχη και εκπροσώπους των αγροτών, το αεροδρόμιο τέθηκε σε μερική επαναλειτουργία, αλλά έκλεισε και πάλι από τις 11 μ.μ. μετά την υλοποίηση της απόφασης που έλαβαν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο.

Έτσι, οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου δεν θα διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι και τις 10 το πρωί, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή για να λάβει νεότερες αποφάσεις.

Παράλληλα, οι δρόμοι προς το αεροδρόμιο είναι κλειστοί και όποιος θελήσει να φτάσει στο αεροδρόμιο καλείται να περπατήσει απόσταση ενός χιλιομέτρου.

Υπολειτουργεί το αεροδρόμιο Χανίων

Παράλληλα, στο αεροδρόμιο Χανίων πραγματοποιείται μία πτήση ανά τρεις ώρες, ενώ οι αγροτοκτηνοτρόφοι της περιοχής είναι αποφασισμένοι να μείνουν εκεί όλη τη νύχτα, και την Τρίτη αναμένεται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Πάντως, ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, Γιάννης Βερυκάκης, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τα πρωτοφανή επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας, καθώς και από τους επιβάτες που έχασαν την πτήση τους λόγω του αποκλεισμού του αεροδρομίου.

Επιπλέον, ο κ. Βερυκάκης ζήτησε από τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων τη σύγκληση σύσκεψης, παρουσία των κυβερνητικών βουλευτών του νομού για να εξασφαλιστεί η στήριξή τους στα αιτήματα των αγροτών.

Ο ίδιος τόνισε πως η παρουσία των εκπροσώπων της κυβέρνησης είναι απαραίτητη, ώστε να υπάρξει δέσμευση και να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου προειδοποίησε πως, εάν δεν πραγματοποιηθεί η σύσκεψη, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, μεταξύ των οποίων τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Χανίων και του λιμανιού της Σούδας.