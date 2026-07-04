Αμφιλοχία: Αγοράκι τραυματίστηκε σε ράμπα ΑμεΑ σε παραλία και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο

Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία της Αμφιλοχίας, όταν ένας 7χρονος τραυματίστηκε ενώ έπαιζε κοντά σε ράμπα ΑμεΑ που ήταν τοποθετημένη στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην ανατολική παραλία της Αμφιλοχίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί τραυματίστηκε στα πόδια, ενώ βρισκόταν πάνω στη ράμπα ΑμεΑ και έπαιζε.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του, ο 7χρονος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, προκειμένου να λάβει περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Αμφιλοχίας, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας, που υπάγεται στο Λιμεναρχείο Πρέβεζας.