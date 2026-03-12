Ανδρέας Ηλιάδης: Ατύχημα με το ποδήλατο για τον γνωστό εντατικολόγο

Ο Ανδρέας Ηλιάδης το απόγευμα της Τετάρτης (11/3/26) έπεσε με το ποδήλατό του και τραυματίστηκε στον λαιμό.

Το ατύχημα έγινε στον Ποδηλατόδρομο της Πάτρας, στο ύψος του νέου ΚΤΕΛ. Σύμφωνα με το tempo24.gr, το ποδήλατο που οδηγούσε ο Ανδρέας Ηλιάδης συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο ποδήλατο, καθώς οι ρόδες τους μπήκαν στις ράγες του τραίνου.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, νοσηλεύεται ο γνωστός εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης, ο οποίος χθες (11.03.2026) το απόγευμα τραυματίσθηκε στον λαιμό σε πτώση που είχε με το ποδήλατό του. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν και οι δύο ποδηλάτες την ισορροπία τους και να πέσουν στο έδαφος.

Ο γνωστός εντατικολόγος που τραυματίσθηκε στον λαιμό και σε άλλα σημεία του σώματός του μεταφέρθηκε με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου του, όπου εξετάστηκε από συναδέλφους του διαφόρων ειδικοτήτων. Υποβλήθηκε επίσης σε λαρυγγοσκόπηση, αξονική τομογραφία, ακτινογραφία θώρακος και αιματολογικές εξετάσεις.

Όπως διαπιστώθηκε, έχει κάταγμα σε οστό του λάρυγγα, αιμάτωμα και έντονο οίδημα. Παρουσιάζει δυσκολία στην κατάποση (δυσκαταποσία), έντονο πόνο και αδυναμία διαχείρισης σάλιου. Ο κ. Ηλιάδης έχει επίσης εκδορές στα πόδια και μώλωπες στα χέρια.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την εισαγωγή του για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο όπου έγινε το ατύχημα δεν υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για την ασφαλή διέλευση των ποδηλατών. Έτσι οι ποδηλάτες αναγκάζονται να κινηθούν σε τροχιά που διασταυρώνεται επικίνδυνα με τις σιδηροδρομικές ράγες, όταν κατευθύνονται προς την Πάτρα ή επιστρέφουν από αυτήν.

Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με καταγγελίες.