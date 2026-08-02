Τιτάνια η μάχη των πυροσβεστών να σβήσουν τις φωτιές που μαίνονται σε δυτική Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς ενώ οι άνεμοι συνεχίζουν και πνέουν θυελλώδεις. Αρκετά σπίτια έχουν καεί στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό ενώ οι καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον είναι ανυπολόγιστες. Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Οι αρχές παλεύουν με ακόμα ένα μέτωπο που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας (02.08.2026) στην Κεφαλονιά. Στη Βενίζα Μεγάρων Αττικής, η φωτιά διένυσε δεκάδες χιλιόμετρα καλύπτοντας την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα και προκαλώντας σοβαρές καταστροφές. Η φωτιά που μαίνεται για 3η ημέρα στο Πόρτο Γερμενό, ξεπέρασε τα 100 χλμ απειλώντας οικισμούς όπως Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο, Μύτικα και Ψάθα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι φλόγες πέρασαν από τη Βένιζα. Τα μηνύματα για εκκένωση σχεδόν σε όλα τα μέτωπα είναι συνεχή ενώ δίνεται μάχη να μην καούν σπίτια και χωριά.

To άρθρο Ανεξέλεγκτη η φωτιά σε Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα: Μάχη να μην καούν χωριά και σπίτια – Καίγεται η Κεφαλονιά, live όλες οι εξελίξεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr