Αντώνης Σαμαράς: Νέα απώλεια για την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού – Πέθανε η Ιωάννα Παπαντωνίου

Ο Αντώνης Σαμαράς, ο γιος του Κώστας και η σύζυγός του Γεωργία Σαμαρά, καλούνται να διαχειριστούν μια νέα απώλεια στενού συγγενικού προσώπου τους. Ο Κώστας Σαμαράς έγραψε σε ανάρτησή του πως έφυγε από τη ζωή η θεία του, Ιωάννα Παπαντωνίου, στην οποία είχε ιδιαίτερη αδυναμία.

Λίγους μήνες μετά τον αναπάντεχο θάνατο της Λένας Σαμαρά, ο Αντώνης Σαμαράς και η Γεωργία Σαμαρά, βυθίστηκαν και πάλι στο πένθος. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος τους, που έγραψε ένα κείμενο βγαλμένο από την ψυχή του, για την αγαπημένη θεία του.

«Θεία Νανά μου καλό σου ταξίδι… Σε ευχαριστούμε για όλα. Είσαι και ήσουν έμπνευση και πρότυπο για όλους όσους είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν. Γέμιζες πάντα τον χώρο με την αρχοντιά, με το χαμόγελο και με την απέραντη καλοσύνη που κουβαλούσες μέσα στην καρδιά σου.

Πέτυχες πολλά στην σπουδαία σταδιοδρομία σου μα εγώ θα σε θυμάμαι πάντα ως την γλυκιά μου θεία που μου έδωσε τόση αγάπη και που αγαπούσα και εγώ τόσο πολύ. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας. Δεν θα φύγεις ποτέ. Αντίο θεία Νανά» έγραψε ο Κώστας Σαμαράς, ανεβάζοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια παλαιότερη φωτογραφία της πολυαγαπημένης του θείας.

Η δημιουργός και ψυχή του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου, στο Ναύπλιο, η Ιωάννα Παπαντωνίου, η πρώτη γυναίκα που φιλοτέχνησε σκηνικά για παράσταση αρχαίου δράματος στην Επίδαυρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ήταν κορυφαία σκηνογράφος και ενδυματολόγος, ιδρύτρια και πρόεδρος του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, και θεία της Γεωργίας Σαμαρά, που είναι η πρόεδρος του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου.

Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε στον ΑΝΤ1 πρώτη φορά για την απώλεια της Λένας Σαμαρά την Κυριακή 9 Νοεμβρίου. «Σας ευχαριστώ για τα συλλυπητήρια και εγώ και η Γεωργία (η σύζυγός του), ο γιος μου, ο Κώστας από καρδιάς και τον ελληνικό λαό και το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που βιώνουμε ως οικογένεια. Όχι μόνο μας συγκίνησε βαθιά αλλά και μας στήριξε. Το λέω με ευγνωμοσύνη. Όσο για το δώρο του Θεού, πάντα τον ευχαριστείς τον Θεό και εγώ τον ευχαρίστησα έστω για αυτά τα 34 χρόνια που είχαμε την Λένα μας, μαζί μας.

Η απώλεια της Λένας είναι μια κατάσταση βιωματική που με φέρνει ακόμη πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς. Το πώς βιώνει ο κάθε γονιός την απώλεια του παιδιού του είναι προσωπική υπόθεση. Εγώ και η οικογένεια μου είμαστε βαθιά χριστιανοί και έτσι προσεγγίζω την Λένα, χριστιανικά».