Απίθανο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο «απογειώθηκε» και «σκαρφάλωσε» σε άλλο παρκαρισμένο

Ένα… απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τετάρτης (05.08.2026) στην οδό Αλεξανδρείας στην περιοχή του Ντεπώ.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία του ThessPost.gr, το μισό αυτοκίνητο βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα, έχοντας σκαρφαλώσει σε παρακείμενο όχημα σε ένα όχι και τόσο συνηθισμένο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο.

Το «ιπτάμενο» αυτοκίνητο έγινε γρήγορα… αξιοθέατο για τους περαστικούς και τους περίοικους που το αντίκρισαν, μη μπορώντας να μαντέψουν πώς κατάφερε να βρεθεί σε αυτή την κλίση.

Το… «ακροβατικό» του αυτοκινήτου

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το συμβάν δεν τραυματίστηκε κανείς.