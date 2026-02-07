ΑΠΘ: «Οπλοστάσιο» εντοπίστηκε μέσα στους χώρους του Πολυτεχνείου από τα επεισόδια – Κατασχέθηκαν μολότοφ, κοντάρια και ναρκωτικά

Ποσότητα ναρκωτικών και επικίνδυνων αντικειμένων εντοπίστηκαν στο εσωτερικό της πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (07.02.2026).

Σημαντικά ευρήματα είχε η έρευνα της Αστυνομίας έξω από την πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ μετά τα επεισόδια τα ξημερώματα του του Σαββάτου, για τα οποία έγιναν εκατοντάδες προσαγωγές. Στη σχολή του ΑΠΘ, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες αλλά και μικροποσότητα κάνναβης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Υλικά τα οποία φαίνεται ότι μεταφέρθηκαν στο σημείο από φοιτητές.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, βγήκαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του ΑΠΘ και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου.

Επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Ως «αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές. Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ελεύθεροι οι 313 προσαχθέντες

Αφέθηκαν ελεύθεροι στο σύνολο τους, οι 313 άνθρωποι που προσήχθηκαν από τις αστυνομικές αρχές έπειτα από τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από το ΑΠΘ. Για όλους τους προσαχθέντες, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αποχώρησαν.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας το μεσημέρι του Σαββάτου, ζήτησε εξηγήσεις από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δίνοντας μάλιστα και διορία 48 ωρών.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας ζητά από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ εξηγήσεις σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την ώρα που στον χώρο του πανεπιστημίου φέρεται να πραγματοποιούνταν πάρτι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι 313 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο.

Το Υπουργείο έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25.

Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων».

Πεδίο μάχης τα ξημερώματα

Γύρω στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης όπου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια. Έντονες αντιδράσεις από την Πρυτανεία και την Αστυνομία.

Συνολικά, από το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή και τα επεισόδια, έγιναν 313 προσαγωγές. Μέχρι τις 8:30 το πρωί, κλούβες των ΜΑΤ μετέφεραν τους προσαχθέντες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης. Ορισμένοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ μέχρι στιγμής καμία προσαγωγή δεν έχει μετατραπεί σε σύλληψη.

Άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο με εγκαύματα. Παράλληλα, μια 21χρονη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με αναπνευστικά προβλήματα έπειτα από χρήση χημικών, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν επίσης σοβαρές φθορές σε σταθμευμένα οχήματα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν αν το συγκεκριμένο πάρτι είχε λάβει την απαραίτητη άδεια για τη διεξαγωγή του.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρεται στα επεισόδια και στην αναίτια επίθεση που δέχτηκαν και στον τραυματισμό του αστυνομικού… «Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο (07-02-2026), άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

