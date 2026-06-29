Απογευματινά χειρουργεία: Ολοκληρώθηκε το δωρεάν πρόγραμμα – «Η λίστα αναμονής μειώθηκε 98%»

Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, που πραγματοποιήθηκαν με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε σήμερα (29.06.2026) ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του απολογισμού της δράσης, από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, μαζί με τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, και τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ενώ είχαν εκδοθεί 66.570 vouchers για πολίτες που βρίσκονταν στις λίστες αναμονής.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε στο ερώτημα γιατί τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν περίπου 50.000 επεμβάσεις, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

Όπως είπε, το πρόβλημα δεν ήταν η διαθεσιμότητα χειρουργικών ομάδων, αλλά η ανταπόκριση των ασθενών. Τα vouchers προσφέρθηκαν σε περισσότερους από 66.000 πολίτες, όμως αρκετοί δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε επειδή στο μεταξύ χειρουργήθηκαν στα πρωινά τακτικά χειρουργεία, είτε επειδή εξυπηρετήθηκαν σε άλλη δομή, είτε επειδή δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους.

«Δεν ήταν ότι δεν είχαμε χειρουργικές ομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά απαντώντας σε δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών, χαρακτηρίζοντας δε το πρόγραμμα «μοναδικής επιτυχίας».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερο από τέσσερις μήνες για χειρουργείο.

41 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με 41 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως ανέφερε, περίπου 36 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στο ΕΣΥ, ενώ τα υπόλοιπα διατέθηκαν για χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ιδιωτικές κλινικές, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος.

Από τις συνολικά 26.845 επεμβάσεις, το 78% πραγματοποιήθηκε σε δημόσια νοσοκομεία και το 22% σε ιδιωτικές δομές.

Ενιαία Λίστα Χειρουργείων

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην εφαρμογή της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 522.000 χειρουργικές επεμβάσεις, έναντι περίπου 400.000 τα προηγούμενα χρόνια, αριθμός που παρουσιάστηκε ως η υψηλότερη χειρουργική δραστηριότητα των τελευταίων ετών.

Ο μέσος χρόνος αναμονής από την καταγραφή στην Ενιαία Λίστα έως την επέμβαση διαμορφώνεται πλέον στις πέντε εβδομάδες.

Ο υπουργός σημείωσε ότι όταν ανέλαβε η σημερινή πολιτική ηγεσία υπήρχαν περίπου 90.000 «ψυχρά» χειρουργεία σε αναμονή.

Ειδικά για τις επεμβάσεις καταρράκτη, υποστήριξε ότι οι αναμονές έχουν περιοριστεί σημαντικά, παρουσιάζοντας συγκριτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία στην Ελλάδα η αναμονή ανέρχεται σε περίπου 6 εβδομάδες, όταν σε ορισμένες χώρες του ΟΟΣΑ ξεπερνά τους 6 μήνες.

Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, εάν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.

To άρθρο Απογευματινά χειρουργεία: Ολοκληρώθηκε το δωρεάν πρόγραμμα – «Η λίστα αναμονής μειώθηκε 98%» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr