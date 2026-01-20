Αποχωρούν σταδιακά οι αγρότες από τα μπλόκα – Οι αναποφάσιστοι και η πρόταση να κατέβουν στην Αθήνα

Συνέχιση του αγώνα τους αλλά με το ενδεχόμενο να πάρουν νέα μορφή οι κινητοποιήσεις τους, οι αγρότες αποχωρούν οι ένας μετά τον άλλον από τα μπλόκα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ αποχωρούν οι αγρότες από τα μπλόκα στο Κάστρο Βοιωτίας και στο Δερβένι, μετά από ενάμιση μήνα κινητοποιήσεων. Η σχετική απόφαση πάρθηκε μετά τη γενική συνέλευση. Όσο για τα τρακτέρ τους, αναμένεται να τα πάρουν το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1/26).

Μετά από 48 ημέρες αποχωρούν και επιστρέφουν στα σπίτια τους, οι αγρότες από το μπλόκο του Δερβενίου.

Από το μπλόκο του Πύργου, τα τρακτέρ φεύγουν της Τετάρτη (21/1/26). Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της αποχώρησης εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει μια συμβολική μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Πύργου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και συνέχισης του αγώνα τους.

Όμως και το σκληρό μπλόκο της Νίκαιας, αδειάζει την Παρασκευή (23/1/26).

Την ίδια ώρα, ωστόσο, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο μέσα στο επόμενο διάστημα, από 14 έως 20 ημέρες, να συγκληθεί εκ νέου Πανελλαδική σύσκεψη, με πρόταση τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συντονισμένα θα αποχωρήσουν από το μπλόκο της Δυτικής Μακεδονίας αγρότες και κτηνοτρόφοι στον κόμβο της Σιάτιστας, το πρωί της Πέμπτης (22/1/26). Θα συνεχίσουν, ωστόσο, τις κινητοποιήσεις τους με μηχανοκίνητες πορείες στις περιοχές όπου συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλά και μελισσοκόμοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία: Από την Καστοριά, την Κοζάνη, τα Γρεβενά, την Πτολεμαΐδα, την περιοχή της Εορδαίας και το Βόιο.

Αποχωρούν απογοητευμένοι

Οι αγρότες δηλώνουν απογοητευμένοι από τη συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό. Στο μπλόκο της Σιάτιστας έγιναν ενημερώσεις και γενικές συνελεύσεις, ώστε οι αποφάσεις που ελήφθησαν να είναι σε συμφωνία με το σύνολο των συμμετεχόντων, που για περισσότερες από 50 ημέρες βρέθηκαν και κράτησαν το μπλόκο.

Όπως τονίζεται, όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα σε συνάρτηση με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή, για τις κινήσεις και τις μορφές κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσουν από εδώ και στο εξής.

Αποφασίζουν την Τετάρτη (21/1/26) οι αγρότες στα μπλόκα του Λόγγου Τρικάλων και του Ε65

Οι αγρότες στο Λόγγο Τρικάλων αποφασίζουν την Τετάρτη (21/1/26) στις 12 το μεσημέρι, οριστικά τι θα κάνουν. Ωστόσο, φαίνεται ότι αποκλιμακώνουν, καθώς θεωρούν ότι έχει κλείσει ο κύκλος των μπλόκων στους δρόμους και πάνε σε άλλες μορφές κινητοποιήσεων, χωρίς να σταματούν τις επαφές με την κυβέρνηση για να λύσουν τεχνικά ζητήματα

Στον Ε65 το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1/26) συνεδριάζουν στο Πολιτιστικό Κέντρο των Σοφάδων μαζί με τους αντιπροσώπους των 60 χωριών που συμμετείχαν στο μπλόκο της Καρδίτσας για να πάρουν οριστική απόφαση.

Τόσο οι αγρότες στο Λόγγο Τρικάλων, όσο και του Ε65 και της Νίκαια που αποφάσισε οριστική αποχώρηση την Παρασκευή, θέτουν ζήτημα και πρόταση στην Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για συλλαλητήριο στην Αθήνα, κάτι που θα συζητηθεί από όλα τα μέλη της Πανελλαδικής.

Και οι αγρότες των Μαλγάρων θα αποσύρουν τα τρακτέρ τους από το δρόμο την Παρασκευή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.