Ελλάδα

Αρκαδία: Νεκρός ηλικιωμένος από φωτιά σε σπίτι στη Νεστάνη Τρίπολης

Αρκαδία: Νεκρός ηλικιωμένος από φωτιά σε σπίτι στη Νεστάνη Τρίπολης

Νεκρός εντοπίστηκε στην Αρκαδία ένας ηλικιωμένος άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε σπίτι στη Νεστάνη Τρίπολης, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία αργά χθες (19.01.2026) το βράδυ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στη μάχη με τη φωτιά στην περιοχή της Νεστάνης στην Αρκαδία πήραν μέρος 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας.

Στη σορό του άτυχου ηλικιωμένου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Ο λόγος είναι για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του.

Η σχετική ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος:

 

Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρίπολης.

Πηγή newsit.gr