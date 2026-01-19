Αρκαδία: Νεκρός ηλικιωμένος από φωτιά σε σπίτι στη Νεστάνη Τρίπολης

Νεκρός εντοπίστηκε στην Αρκαδία ένας ηλικιωμένος άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε σπίτι στη Νεστάνη Τρίπολης, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία αργά χθες (19.01.2026) το βράδυ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στη μάχη με τη φωτιά στην περιοχή της Νεστάνης στην Αρκαδία πήραν μέρος 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας.

Στη σορό του άτυχου ηλικιωμένου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Ο λόγος είναι για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του.

Η σχετική ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος:

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε οικία στην Τ.Κ. Νεστάνης του δήμου Τρίπολης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026

Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρίπολης.