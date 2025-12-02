Αρχηγός ΓΕΕΘΑ για Τουρκία: «Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο»

Σαφές μήνυμα για τις προκλήσεις από την Τουρκία αλλά και τη νέα φιλοσοφία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, έδωσε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης. Ο Στρατηγός μίλησε και για συμπεράσματα από τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή αλλά και για το πως έχει αλλάξει τις στρατιωτικές εξελίξεις η τεχνολογία και τα συστήματα drones.

Σε συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Δευτέρας (01.12.2025) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, ο Στρατηγός Δημήτριος Χούπης τόνισε πως σχετικά με την Τουρκία η Ελλάδα επιθυμεί ειρήνη. Ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ ανέφερε πως σε κάθε περίπτωση όμως οι ελληνικές δυνάμεις πρέπει να είναι προετοιμασμένες ώστε αν συμβεί κάτι αναπάντεχο, το αποτέλεσμα να είναι νικηφόρο.

«Τη μία στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο. Γι’ αυτό και προετοιμαζόμαστε και για την πιο αρνητική εξέλιξη. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς ισχύ», είπε συγκεκριμένα τονίζοντας ότι η αποτροπή απαιτεί ικανότητα, επιχειρησιακή ετοιμότητα και ισχυρή αμυντική διάταξη.

Για τον πόλεμο σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή αλλά και τη νέα εποχή που φέρνει η τεχνολογία στον στρατό, ανέφερε πως τα συστήματα drones και των αντι-drone έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των συγκρούσεων.

«Τα drones και τα αντι- drones αποτελούν πλέον κομβικό στοιχείο. Η συμβολή τους στον πόλεμο της Ουκρανίας είναι καταλυτική», δήλωσε, τονίζοντας ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ήδη ενσωματώσει τα διδάγματα αυτά στον σχεδιασμό τους.

Ο Στρατηγός Χούπης, σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε και στην ανάγκη για άμεση ροή πληροφοριών και γρήγορη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.

«Η πληροφορία ταξιδεύει πια πολύ γρήγορα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Η απόφαση από τους επιχειρησιακούς διοικητές πρέπει να είναι άμεση», είπε, τονίζοντας ότι η ταχύτητα αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία ενός σχεδίου.

Αναφορικά με την μορφή που έχουν πλέον οι συγκρούσεις, ο Δημήτριος Χούπης εξήγησε ότι η δυνατότητα πλήγματος σε μεγάλο στρατηγικό βάθος αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι επιχειρήσεις.

«Η δυνατότητα πλήγματος σε στρατηγικό βάθος με μεγάλη ακρίβεια —είτε σε υποδομές, είτε σε στρατιωτικούς στόχους— επιβάλλει να μπορούμε να πραγματοποιούμε προληπτικά χτυπήματα στρατηγικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίσουμε την αποτροπή μέσω ισχύος», τόνισε.