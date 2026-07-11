Ασπρόπυργος: Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι 3 πολυεγκαυματίες – Τα τρία σενάρια για την έκρηξη στην επιχείρηση με τα ανταλλακτικά

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της ισχυρής έκρηξης και της φωτιά που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, καθώς ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος των δύο συλληφθέντων.

Σοβαρή παραμένει η κατάσταση τριών από τους έντεκα τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά την έκρηξη στον Ασπρόπυργο.

Ένας 41χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχοντας υποστεί εγκαύματα στο 75% του σώματός του και σοβαρό εισπνευστικό έγκαυμα. Έχει ήδη χειρουργηθεί και παρακολουθείται από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ σκληρές εικόνες:

Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται και η κατάσταση ενός 54χρονου, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και παρουσιάζει έντονη υποθερμία. Οι θεράποντες ιατροί επισημαίνουν ότι τα επόμενα εικοσιτετράωρα θα είναι καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας του.

Παράλληλα, ένας 28χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου μεταφέρθηκε από το Θριάσιο, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα.

Τα τρία σενάρια για την έκρηξη

Στο επίκεντρο των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκονται πλέον οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Οι αξιωματικοί αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφική έκρηξη.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές εξετάζουν 3 σενάρια. Η φωτιά να ξεκίνησε:

Από τσιγάρο καθώς υπάρχει βίντεο με εγκαυματία εργαζόμενο να λέει πως άναψε ένα τσιγάρο και αμέσως πήρε φωτιά

Από εργασίες οξυγονοκόλλησης – κατά την οποία χρησιμοποιείται ασετυλίνη – δίπλα από το βυτιοφόρο με το προπάνιο

Από κάποια άλλη θερμή εργασία – ηλεκτροκόλληση, τροχός ή ακόμα και φλόγιστρο – δίπλα σε φιάλες οξυγόνου.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο και, μόλις έφτασαν στο βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο, ακολούθησε η σφοδρή έκρηξη που ισοπέδωσε την περιοχή. Από το ωστικό κύμα τραυματίστηκαν εργαζόμενοι, ενώ τρεις επιχειρήσεις στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Ποινική δίωξη για κακουργήματα

Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου που εξερράγη. Η εισαγγελική δίωξη περιλαμβάνει δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Ειδικότερα, οι δύο άνδρες κατηγορούνται για έκρηξη και εμπρησμό από τον οποίο μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, ενώ τους αποδίδονται ακόμη οι πράξεις της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της παράλειψης λήψης και τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Μετά την άσκηση της δίωξης οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.