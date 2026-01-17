Αστυνομικοί έκαναν «χαλάστρα» σε κλέφτες στον Άγιο Παντελεήμονα: Τους σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν πάνω από 38.000 ευρώ

Λογάριαζε χωρίς τους… αστυνομικούς μία σπείρα που έκανε απάτες στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν αφού είχαν τελειώσει τη δουλειά τους, τους σταμάτησαν για έναν τυπικό έλεγχο και βρήκαν πάνω από 38.000 ευρώ και πολλά κοσμήματα, που μόλις είχαν κλέψει.

Συνελήφθησαν την Πέμπτη 15.01..2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα δύο άνδρες, 33 και 31 ετών και δύο γυναίκες, 38 και 24 ετών, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποιούσε απάτες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Τα ευρήματα της ΕΛΑΣ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εντόπισαν όχημα με επιβαίνοντες τους τέσσερις συλληφθέντες, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος και των επιβαινόντων, βρέθηκε συνολικά στην κατοχή τους και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 38.115 ευρώ καθώς και πλήθος κοσμημάτων, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για περαιτέρω προανάκριση.

Εκεί οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα μετά από προανάκριση, εξιχνίασαν περίπτωση απάτης η οποία διαπράχθηκε λίγο πριν την σύλληψη των τεσσάρων κατηγορουμένων, όπου η 24χρονη συλληφθείσα με το πρόσχημα της παροχής βοήθειας σε γυναίκα, εισήλθε σε οικία όπου αφαίρεσε χρηματικό ποσό και διέφυγε.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ η διερεύνηση για την πλήρη εξακρίβωση της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.