Αττική Οδός: Κλειστή η έξοδος προς Κορωπί από το βράδυ της Δευτέρας 18/5 έως το πρωί της Τρίτης 19/5

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα επηρεάσουν την πορεία των οχημάτων στην Αττική Οδό θα ισχύσουν από το βράδυ της Δευτέρας (18/5/2026) μέχρι το πρωί της Τρίτης εξαιτίας εργασιών που θα γίνουν στον δρόμο.

Συγκεκριμένα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό είναι αναγκαίες καθώς εργασίες ασφαλτόστρωσης θα εκτελεστούν στον κλάδο εξόδου προς Κορωπί, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός κατά τις παρακάτω νυχτερινές ώρες: από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας 18/05/2026 έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 19/05/2026.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού όσοι οδηγοί έρχονται από Ελευσίνα με προορισμό Κορωπί – Βάρη θα μπορούν να ακολουθούν την παρακάτω διαδρομή. Για τη διευκόλυνση των οδηγών, επισημαίνεται ότι θα υπάρχει και σχετική σήμανση.

Αττική Οδός με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο

Έξοδος στον Κόμβο K1 (σήμανση «Τοπικές Οδοί»)

Στροφή αριστερά (σήμανση προς «Αθήνα»)

Είσοδος ξανά στην Αττική Οδό στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Αθήνα»)

Κατεύθυνση προς Βάρη-Κορωπί

Έξοδος στον Κόμβο 20 (σήμανση προς «Βάρη-Κορωπί»)

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.

