Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το βράδυ της Τετάρτης στη γέφυρα στη συμβολή της Λεωφόρου Μαρκοπούλου

Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα εκτελεστούν στη γέφυρα του κλάδου της Λεωφόρου Μαρκοπούλου, προς Αθήνα-Κορωπί-Παιανία, η οποία θα παραμείνει κλειστή από την αρχή της στο ύψος της συμβολής της με την είσοδο της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα/Αεροδρόμιο έως τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Μαρκοπούλου και μόνο κατά τις παρακάτω νυχτερινές ώρες: από τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης 06.05.2026 έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 07.05.2026.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού στην Αττική Οδό, όσοι οδηγοί έρχονται από Μαρκόπουλο με προορισμό Αθήνα-Κορωπί-Παιανία θα μπορούν να ακολουθούν την παρακάτω διαδρομή.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, για τη διευκόλυνση των οδηγών, επισημαίνεται ότι θα υπάρχει και σχετική σήμανση.

Αττική Οδός με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο

Έξοδος στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Τοπικές Οδοί»)

Στροφή αριστερά (σήμανση προς «Αθήνα»)

Είσοδος ξανά στην Αττική Οδό στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Αθήνα»)

Κατεύθυνση προς Βάρη-Κορωπί

Έξοδος στον Κόμβο 20 (σήμανση προς «Βάρη-Κορωπί»)

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία κλείνει αναφέροντας πως «η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων. Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας».