Ελλάδα

Αχαΐα: 45χρονη μεθυσμένη οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό της σε χαντάκι – Της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα από το 2022

Αχαΐα: 45χρονη μεθυσμένη οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό της σε χαντάκι – Της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα από το 2022

Σωρεία παραβάσεων σε τροχαίο διαπίστωσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών, από 45χρονη οδηγό, μετά από εκτροπή του οχήματός της σε χαντάκι, στην επαρχιακή οδό Κάτω Αχαΐας – Άρλας την Παρασκευή (23.01.2026).

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ οι οποίοι έσπευσαν στο τροχαίο στην Αχαΐα διαπίστωσαν ότι η οδηγός οδηγούσε χωρίς δίπλωμα από το 2022 όταν και της είχε αφαιρεθεί από την Τροχαία, ενώ μετά από αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε και υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Η 45χρονη συνελήφθη, της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Από την πτώση του αυτοκινήτου της στο χαντάκι, δεν προκλήθηκε τραυματισμός της.

Πηγή newsit.gr

Σχετικά Άρθρα