Αχαρνές: Χειροπέδες σε 36χρονο που έκρυβε ναρκωτικά μέσα σε ντουζιέρα

Ναρκωτικά, που έκρυβε στη ντουζιέρα του σπιτιού του, διακινούσε ένας 36χρονος που συνελήφθη το πρωί του περασμένου Σαββάτου (13.6.26) στην περιοχή των Αχαρνών.

Ο 36χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Μετά από διερεύνηση πληροφοριών, από αστυνομικούς ειδικής ομάδας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αναφορικά με άτομο που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε οικία οικισμού των Αχαρνών, ταυτοποιήθηκε ο 36χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Μετά από έρευνα βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στη ντουζιέρα του σπιτιού και κατασχέθηκαν:

50 γραμμ. ηρωίνης, 10 γραμμ. κοκαΐνης, οκτώ φαρμακευτικά δισκία και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο 36χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.